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استعادة 100 وثيقة سرية من منزل ترامب.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
23-08-2022 | 23:30
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تمكن الأرشيف الوطني الأميركي من استعادة أكثر مائة وثيقة مصنفة كمستندات سرية وتضم ما يزيد مجموعه على سبعمائة صفحة، من دفعة أولية تشمل خمسة عشر صندوقا تم استردادها من مار ايه- لاغو في وقت سابق من العام الجاري، حسبما أفادت مخاطبة حكومية عامة جديدة مع فريق ترامب القانوني.

 

وتوضح الأرقام الحجم الكبير للوثائق الحكومية السرية التي تم استردادها منذ أشهر من مقر إقامة الرئيس السابق دونالد ترامب في فلوريدا، قبل وقت طويل من عودة مسؤولي مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى هناك بمذكرة تفتيش في الثامن من آب الجاري ومصادرة إحدى عشرة مجموعة من السجلات السرية.

 

وتكشف المذكرة أيضا عن تحقيق يجريه مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف.بي.آي) في الاحتفاظ غير القانوني المحتمل بالسجلات وكذلك إعاقة سير العدالة.

 

الأرقام الخاصة بالوثائق وردت في خطاب بتاريخ العاشر من أيار الماضي، أبلغت فيه ديبرا ستيدل وول، القائمة بأعمال قسم المحفوظات في الولايات المتحدة، محامي ترامب، إيفان كوركوران، بأن إدارة بايدن لن تحترم مزاعم الرئيس السابق بحق امتياز تنفيذي على الوثائق

 

وبحسب الخطاب، فإن كوركوران كان قد طلب قبل أسابيع، وقتا إضافيا لمراجعة المواد الموجودة في الصناديق قبل أن يحولها الأرشيف إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي، كي يتسنى له تحديد ما إذا كان بعضها خاضعا لامتياز تنفيذي وبالتالي معفى من الإفصاح أم لا.

 

وتم نشر الخطاب أمس الثلاثاء على الموقع الإلكتروني لإدارة المحفوظات والسجلات الوطنية.

 

وكان قد نشر في وقت سابق ليلة الإثنين الماضي عبر موقع إلكتروني دشنه جون سولومون، الذي عينه ترامب في حزيران الماضي، ليكون أحد ممثليه المعينين في الأرشيف، وهو حليف لترامب وصحفي محافظ.

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المصدر: العربية
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