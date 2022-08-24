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عربي-دولي

بعد الولايات المتحدة ..المانيا ستزود أوكرانيا بأسلحة إضافية في هذا التاريخ!

Lebanon 24
24-08-2022 | 00:00
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أعلنت ألمانيا أنّها ستزوّد أوكرانيا بأسلحة إضافية تناهز قيمتها 500 مليون يورو، مشيرة إلى أنّ قسماً كبيراً من هذه الأسلحة ستتسلّمه كييف اعتباراً من العام المقبل.
 
وقال متحدّث باسم الحكومة الألمانية لوكالة فرانس برس إنّ بلاده ستزوّد أوكرانيا خصوصاً ثلاث منظومات للدفاع الجوي من طراز آيريس-تي، و"حوالى عشر مدرّعات لسحب الدبّابات، و20 قاذفة صواريخ مثبّتة على شاحنات صغيرة"، بالإضافة إلى "ذخيرة دقيقة وأجهزة مضادّة للطائرات المسيّرة".
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وأضاف أنّ القيمة الإجمالية لهذه الأعتدة تصل إلى حوالي 500 مليون يورو، مشيراً إلى أنّ كييف ستتسلّم قسماً كبيراً منها في 2023.
 
وبعد أن أثارت الحرب في أوكرانيا مخاوف في أوروبا بأسرها، قرّرت حكومة المستشار أولاف شولتس استثمار 100 مليار يورو لتحديث الجيش الألماني.

ومنذ بدء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا قبل ستّة أشهر، تلقّى شولتس وحكومته انتقادات شديدة، ولا سيّما من جانب السلطات الأوكرانية، بسبب تردّدهما في إرسال أسلحة إلى كييف.

وفي مطلع حزيران أعلنت برلين أنّها ستسلّم كييف منظومات دفاع جوي من طراز "آيريس-تي" التي تصنّعها شركة ديهل الألمانية والقادرة، وفقاً لشولتس، على "حماية مدينة كبيرة بأكملها من الضربات الجوية الروسية".
(سكاي نيوز)
المصدر: سكاي نيوز
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