مسؤول أميركي يكشف تفاصيل الاتفاق النووي الجديد!

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كشف موقع أكسيوس الأميركي للأخبار، عن تفاصيل الاتفاق النووي الجديد، مؤكدا أن الاتفاق سيلزم طهران بنسبة محددة لتخصيب اليورانيوم.وقال موقع أكسيوس نقلا عن مسؤول أميركي إن الاتفاق الجديد مع إيران لن يسمح لها بتخصيب اليورانيوم أعلى من 3.67 بالمئة.كما أشار إلى أن الاتفاق الجديد سيمنع إيران من تخزين أكثر من 300 كلغ من اليورانيوم المخصب، كما أنه سيفرض قيودا على برنامج إيران النووي حتى عام 2031.وقال المسؤول الأميركي للموقع، أنه ستتم إزالة أجهزة الطرد المركزي المتطورة لدى إيران وتخزينها تحت إشراف وكالة الطاقة.وزادت التوقعات العالمية مؤخرا، حول احتمال قرب التوصل إلى اتفاق جديد بين طهران وواشطن، يعيد الأخيرة إلى الاتفاق الذي خرجت منه عام 2018.وبعد محادثات متقطعة وغير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران استمرت 16 شهرا، قام خلالها الاتحاد الأوروبي بجولات مكوكية بين الطرفين، قال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي في الثامن من آب، إن التكتل قدم عرضا "نهائيا".