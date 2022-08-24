روسيا تؤكد التزامها بصفقة الغذاء.. وتحذّر من هذا الامر!

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أكدت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، "التزام روسيا بصفقة الغذاء التي تم إبرامها"، منوّهة بأنّ "27 سفينة محملة بالغذاء من الموانئ الأوكرانية عبرت البحر الأسود" منذ إبرام الاتفاق.وقالت زاخاروفا في بيان منشور على موقع الخارجية الروسية: "بلدنا ملتزم تماماً بالاتفاقية الرباعية المبرمة في إسطنبول، والموقعة من قبل روسيا وتركيا وأوكرانيا بوساطة الأمم المتحدة، بشأن النقل الآمن للحبوب والمواد الغذائية من موانئ أوكرانيا".وتابعت: "حتى الآن، قامت 27 سفينة محملة بالغذاء بالفعل بالإبحار من الموانئ الأوكرانية عبر الممر الإنساني في البحر الأسود".كما لفتت زاخاروفا إلى أنّه "في 22 تموز من هذا العام، تمّ إبرام مذكرة تفاهم ثنائية في إسطنبول مع الأمانة العامة للأمم المتحدة بشأن تسهيل حركة المنتجات الغذائية والأسمدة الروسية في الأسواق العالمية".وأضافت زاخاروفا: "لذلك، فإنّ من مصلحتنا أن يستمرّ هذا العمل من أجل توفير الغذاء للدول الأكثر عرضة للخطر، ولا سيما في أفريقيا".زاخاروفا: نحذر الغرب من أيّ استفزاز ضد سفن الغذاءوأعلنت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أنّ موسكو "تحذّر الدول الغربية من الاستفزازات الخطيرة ضدّ سفن صفقة الغذاء".ووفقاً لمعلومات وزارة الخارجية، فإنّ "الغرب يخطط لنشر مزاعم مفادها أنّ روسيا تعدّ لعمل تخريبي ضدّ إحدى السفن التجارية الناقلة للحبوب الأوكرانية".وجاء في تعليق زاخاروفا حول هذا الأمر: "نحذّر الغرب من مثل هذا النوع من الاستفزازات الخطيرة غير المقبولة، والتي ستقع مسؤوليتها بالكامل على منظميها".ووُقِّعت في إسطنبول،الشهر الفائت، اتفاقية الأغذية بين روسيا والأمم المتحدة وتركيا، بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية العالقة، من قبل وزراء روسيا وتركيا وأوكرانيا، برعاية الأمين العام للأمم المتحدة، وتوصّل الجانبان إلى اتفاقٍ مبدئي من شأنه أن يُمَكّن أوكرانيا من تصدير 22 مليون طن من الحبوب والمنتوجات الزراعية الضرورية الأخرى، والتي كانت عالقة في موانئ أوكرانيا المطلّة على البحر الأسود.