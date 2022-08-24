ماذا لو قررت الولايات المتحدة تغيير "سياستها" تجاه إيران؟

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مع وصول محادثات إحياء الاتفاق النووي المعروف باسم خطة العمل المشتركة الشاملة إلى مرحلة حرجة، فإن وجهة النظر التقليدية لواشنطن تحمّل إيران وحدها المسؤولية عن علاقتها العدائية مع الولايات المتحدة.وبحسب موقع "ريسبونسيبل ستايتكرافت" الأميركي،"تهيمن هذه النظرة الخالية من الفروق الدقيقة عن إيران على خطاب واشنطن عبر الطيف السياسي، مما يجعل أي تقارب محتمل مع طهران بعيد المنال. لكسر حلقة العداء المفرغة هذه، قد يكون من المفيد أكثر أن ندرك أنه منذ الثورة الإيرانية عام 1979، كان كلا الجانبين مذنبين بفقدان الفرص لتحسين العلاقات. ووفقاً لكريم ساجدادبور، وهو باحث في مؤسسة كارنيغي، حاولت الولايات المتحدة باستمرار التعامل مع إيران، ولكن تم رفضها من قبل قيادة الجمهورية الإسلامية - وبشكل منفرد زعيمها الأعلى آية الله علي خامنئي - لأن النظام الديني معادٍ عقائديًا للأميركيين ويخشى أن يؤدي أي تعامل مع "الشيطان الأكبر" إلى تآكل شرعيته ويؤدي، في المستقبل، إلى زواله. ليس هناك شك في أن معاداة الولايات المتحدة تشكل جزءًا من الحمض النووي للجمهورية الإسلامية. وتعود جذورها في البداية إلى الاستياء من الدعم المكثف الذي قدمته واشنطن للشاه محمد رضا بهلوي الذي أطاح به الثوار في عام 1979".وتابع الموقع، "على مدى عقود، عارضت طهران بشكل منهجي سياسات الولايات المتحدة حتى عندما كانت مصلحتها في القيام بذلك موضع شك في أحسن الأحوال. أحد الأمثلة الواضحة على ذلك هو رفض الجمهورية الإسلامية الثابت للاعتراف بحق إسرائيل في الوجود. نظرًا للالتزام الأميركي الواسع تجاه إسرائيل، فقد أدى ذلك إلى معارضة قوية لأي تطبيع للعلاقات مع إيران. ومن الأمثلة الأكثر حداثة، ابتعاد طهران عن ردها الحذر في البداية على الحرب في أوكرانيا إلى دعم أكثر وضوحًا لروسيا - تشير تصريحات خامنئي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بقوة إلى أنه يرى حرب روسيا كجزء من "مقاومة" أوسع للولايات المتحدة والعالم الذي يركز على الناتو. ومع ذلك، فإن الجمهورية الإسلامية لديها أيضًا خط براغماتي دفع قادتها مرارًا وتكرارًا إلى الانفتاح على واشنطن. سعى الرئيسان المعتدلان علي أكبر هاشمي رفسنجاني ومحمد خاتمي للتواصل مع الولايات المتحدة خلال التسعينيات والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين، دون نجاح كبير. وتجدر الإشارة إلى أن إيران ساعدت الولايات المتحدة في الإطاحة بنظام طالبان في أفغانستان بعد 11 أيلول، إلا أن هذه الخطوة لم تلقَ ترحيباً من الرئيس الأميركي السابق جورج دبليو بوش باعتبار إيران جزءا من "محور الشر" سيئ السمعة. ساهم عداء إدارة بوش تجاه إيران خلال تلك الفترة بشكل كبير في انتخاب المتشدد الشعبوي محمود أحمدي نجاد، مما زاد من توتر العلاقات".وأضاف الموقع، "كان إبرام خطة العمل الشاملة المشتركة في عام 2015، في عهد الرئيسين باراك أوباما وحسن روحاني، دليلاً على أنه في ظل القيادة الصحيحة، يمكن للطرفين تنحية الخصومات العميقة جانباً والتركيز بشكل عملي على إبرام الصفقات من أجل المنفعة المتبادلة. في تلك الفترة، تعاونت إيران أيضًا بحكم الأمر الواقع مع الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في العراق. ألمح خامنئي، على الرغم من معادته لأميركا، إلى أن التنفيذ الناجح لخطة العمل الشاملة المشتركة قد يفتح الطريق للحوار حول قضايا أخرى تقسم الولايات المتحدة وإيران، مثل الأمن الأوسع في الشرق الأوسط والخليج الفارسي. لم يعنِ هذا بأي حال من الأحوال أن طهران اتخذت نوعًا من القرار الاستراتيجي لتطبيع العلاقات مع واشنطن. لم تؤد خطة العمل الشاملة المشتركة إلى أي اعتدال كبير في سياسات إيران الإقليمية - لم يكن من المفترض أن تفعل ذلك، لكنها أوجدت مناخًا أفضل للمشاركة. في غضون ذلك، واصل النظام سياسته القاسية المتمثلة في احتجاز المواطنين الأميركيين كرهائن بحكم الأمر الواقع بسبب عدائه لأميركا. كان للقوى القوية داخل النظام مصالح راسخة في ترسيخ هذا العداء. ما أوجدته خطة العمل الشاملة المشتركة كان بمثابة مدخل كان من الممكن أن يشكل تحدياً لتلك المصالح الراسخة ويوجه إيران في اتجاه أكثر ليبرالية وشفافية. من جهته، اختار دونالد ترامب تجاهل هذه الفرص. وبدلاً من ذلك، انسحب من خطة العمل الشاملة المشتركة (التي كانت تفي بهدفها المتمثل في إبعاد إيران عن القنبلة النووية) وفرض حملة "الضغط الأقصى" التي يُزعم أنها تهدف إلى تحقيق "صفقة أفضل"."وبحسب الموقع، "لقد أراد ترامب ذلك بشدة لدرجة أنه، كما يزعم ساجدادبور في مقاله الذي نشر في صحيفة نيويورك تايمز، طلب مقابلة روحاني في ما لا يقل عن ثماني مناسبات. على الرغم من أن هذه الطلبات أثارت بعض الجدل في إيران حول ما إذا كان ينبغي قبولها، فإن فشل ترامب في تقديم أي تخفيف جوهري للعقوبات أقنع الإيرانيين بعدم مكافأته بما اعتبروه مجرد فرصة لالتقاط الصور. لم يتم التوصل إلى "صفقة أفضل"، وسرعت إيران برنامجها النووي. في غضون ذلك، تم إضعاف المعتدلين المؤيدين لخطة العمل الشاملة المشتركة لدرجة أن المتشددين شعروا بالجرأة الكافية لانتخاب مرشحهم المفضل للرئاسة - إبراهيم رئيسي - متجاهلين حتى الحدود الضيقة للتعددية المسموح بها في النظام الإيراني ومتخذين إجراءات صارمة ضد المعارضة التي تم التسامح معها في السابق. أتاح انتخاب جو بايدن فرصة لإنقاذ العلاقات مع إيران بسرعة من السقوط الحر في عهد ترامب. ومع ذلك، أضاعت إدارة بايدن هذه الفرصة برفضها الانضمام إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بسرعة عبر أمر تنفيذي رئاسي بينما كان لا يزال لديها شريك راغب في حكومة روحاني. لقد ثبت أن التفاوض مع إدارة رئيسي المتشددة أكثر صعوبة كما هو متوقع، حيث إنها تمثل جزئيًا دوائر انتخابية معادية بشدة لفكرة تحسين العلاقات مع واشنطن. تقع على عاتق الحكومتين الآن مسؤولية التأكد من أن إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة لن يضاف إلى القائمة الطويلة من الفرص الضائعة. لا ينبغي على الإيرانيين أن يبالغوا في لعبهم لأن العلاقات الوثيقة مع روسيا والصين ليست بديلاً عن إعادة الاندماج في الاقتصاد العالمي، حيث لا تزال الولايات المتحدة تلعب دورًا رائدًا. في هذه الأثناء، تحتاج واشنطن إلى الاعتراف بأن مطالب إيران بتقديم بعض التطمينات بأن تخفيف العقوبات سيصمد أمام الإدارة الأميركية المقبلة، لا سيما إذا عاد الجمهوريون إلى البيت الأبيض، ليس انحرافًا أيديولوجيًا، بل هو من باب الحذر فقط: لست بحاجة إلى أن تكون متعصبًا معاديًا لأميركا حتى لا تنخدع مرتين".وختم الموقع، "يكمن الطريق لإنهاء العداء بين الولايات المتحدة وإيران في اغتنام فرص الانخراط والبناء عليها بشكل عملي. لا يزال العداء لأميركا قوة أيديولوجية قوية داخل النظام الإيراني. ومع ذلك، وعلى الرغم من خطابهم، فإن القادة في طهران ليسوا محكومين بمفهوم المصلحة الوطنية. من الواضح أن الحد من التوترات مع قوة متفوقة بشكل كبير يصب في مصلحة إيران. وبالمثل، في الوقت الذي تواجه فيه الولايات المتحدة تحديات قوية من روسيا والصين، فإن تخفيف التوترات مع قوة متوسطة في الخليج العربي، لا تشكل تهديدًا حيويًا لأمن الولايات المتحدة، يجب أن يكون ثمرة سهلة".