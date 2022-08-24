هل ستتمكن العقوبات الغربية من "سحق" الاقتصاد الروسي؟

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بعد فترة وجيزة من شن مجموعة واسعة من العقوبات ضد روسيا من قبل الدول الغربية بسبب غزوها لأوكرانيا، جادل الرئيس الأميركي جو بايدن بأن الإجراءات كانت بالفعل تتسبب في "انهيار" الاقتصاد الروسي و"ترنحه". بعد ستة أشهر، تبدو الصورة أكثر تفاوتاً.وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، "في حين يتفق معظم الاقتصاديين على أن روسيا تعاني من أضرار حقيقية ستتزايد بمرور الوقت، فإن الاقتصاد - على الأقل ظاهريًا - لا يبدو أنه على وشك الانهيار. وسرعان ما انعكس الانخفاض الأولي في قيمة الروبل بعد أن حدت الدولة من المعاملات النقدية، وبعد انخفاض الواردات الروسية - وهي صورة اقتصادية بالكاد يمكن وصفها بأنها صحية، ولكنها هدّأت مخاوف الجمهور بشأن أزمة العملة. لم ترتفع نسبة البطالة بشكل ملحوظ، وتستمر روسيا في كسب ما يعادل مليارات الدولارات شهريًا من صادرات النفط والغاز. في موسكو وسان بطرسبرغ، لا تزال المطاعم والحانات مزدحمة ومحلات البقالة ممتلئة، حتى بعد الارتفاع الكبير في الأسعار وفي ظل صعوبة العثور على بعض السلع المستوردة، مثل الويسكي. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد الروسي بنسبة 6 في المائة هذا العام - وهو انخفاض حاد، ولكن أقل من الـ 10 في المائة أو أكثر التي توقعها بعض الاقتصاديين في البداية".وتابعت الصحيفة، "بدأت علامات التحذير تومض في كل مكان، مما يناقض ادعاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن العقوبات قد فشلت في مهمتها. انخفض تصنيع السيارات والسلع الأخرى بسبب عدم قدرة الشركات على استيراد القطع، مما أدى إلى ظهور مجموعات من العمال الساخطين والمغتربين في بعض البلدات. كما وخفضت شركات الطيران الرحلات الدولية إلى ما يقرب من الصفر، كما قامت بتسريح الطيارين وتفكيك بعض الطائرات لقطع الغيار التي لم يعد بإمكانها شرائها في الخارج. وفر آلاف الأشخاص المتعلمين من البلاد. مئات الشركات الأجنبية، بما في ذلك إيكيا وماكدونالدز، أُغلقت أبوابها، وأظهرت الميزانية الفيدرالية الروسية في تموز بوادر محنة. قال ماكسيم ميرونوف، الاقتصادي الروسي في IE Business School في مدريد، إن العقوبات "تعمل بالتأكيد، ولكن للأسف أبطأ بكثير مما كان يتوقعه الجميع قبل ستة أشهر"."وأضافت الصحيفة، "لإلحاق المزيد من الضرر، كما يقول الاقتصاديون، يجب على الاتحاد الأوروبي قطع شريان الحياة الرئيسي لروسيا: عائدات تصدير النفط والغاز. وحظرت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واردات النفط والغاز الروسية، لكن أوروبا، التي تعتمد بشكل كبير على الطاقة الروسية، وافقت فقط على تقييد المشتريات بمرور الوقت. يضغط البيت الأبيض وآخرون من أجل اتخاذ إجراءات فورية أكثر من خلال تحديد سقف عالمي لأسعار النفط الروسي، الأمر الذي سيجبر موسكو على البيع بسعر مخفض مقارنة بالأسعار العالمية. يضغط الدبلوماسيون الأميركيون على الحلفاء لقبول الحد الأعلى للإنفاق أو الاقتراض، الذي يعتبرونه "أكبر إجراء اقتصادي كلي باقٍ"، وفقًا لمسؤول كبير في إدارة بايدن، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة المحادثات الدبلوماسية الحساسة. وقال المسؤول إن روسيا تواجه "ركودًا اقتصاديًا حادًا، ومن شبه المؤكد أن الركود سيستمر في العام المقبل أيضًا". وأضاف: "انظر، لقد تمكنوا من تقليل حدة الركود الاقتصادي أقل حتى من بعض التقديرات الأولية... لكنني أعتقد أن ما تراه الآن هو نوع من اقتصاد بوتيمكين"."وبحسب الصحيفة، "قالت إلينا ريباكوفا، نائبة كبير الاقتصاديين في معهد التمويل الدولي، وهو اتحاد للبنوك وشركات التمويل، إنه للحفاظ على معدل البطالة مستقرًا عند حوالي 4 في المائة، ضغط الكرملين على الشركات المتعثرة لوضع العمال في إجازة مدفوعة الأجر جزئيًا أو لتقصير ساعات عملهم بدلاً من تسريحهم. وأضافت أن ذلك سيساعد في منع الاضطرابات على المدى القصير لكنه لن يستمر على المدى الطويل. توقفت روسيا عن نشر العديد من الإحصاءات الاقتصادية، مما يجعل من الصعب الحكم على مدى شدة العقوبات، لكن بعض البيانات تظهر بوادر ضائقة. تراجعت مبيعات التجزئة بنسبة 10 في المائة في الربع الثاني مقارنة بالعام الماضي حيث حد الروس من إنفاقهم. ثقة المستهلك في أدنى مستوى لها منذ عام 2015، ولا يخطط 78 في المائة من الروس لعمليات شراء كبيرة، وفقًا لماريا شاجينا، خبيرة العقوبات في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية. في تموز، أبلغت روسيا عن عجز في الميزانية الفيدرالية قدره 900 مليار روبل مع انخفاض بعض مصادر الإيرادات الضريبية، و"فجوة ضخمة جداً" تعادل 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا لسيرجي جورييف، الاقتصادي والعميد في ساينس بو في باريس. واضاف: "لا يزال بوتين يملك سيولة نقدية لأنه كسب الكثير من الأموال في الأشهر الأولى من الحرب عندما كانت أسعار النفط مرتفعة ولم يكن الاقتصاد قد تعثر بعد. ولكن الآن بدأت العقوبات تؤتي ثمارها"."وتابعت الصحيفة، "جادل الاقتصاديون في جامعة ييل في ورقة بحثية حديثة بأن العقوبات تسبب ألماً هائلاً. وجاء في الورقة: "عناوين الأخبار المهزومة التي تجادل بأن الاقتصاد الروسي قد انتعش ببساطة ليست واقعية - والحقائق هي أن الاقتصاد الروسي، بأي مقياس وعلى أي مستوى، يترنح، والآن ليس الوقت المناسب للتوقف بأسرع ما يمكن". ومع ذلك، فقد ثبت أن بعض جوانب العقوبات سهلة الاختراق أو أنها ليست شديدة القسوة كما هو مأمول. وقالت شاجينا إن فشل أوروبا في وقف مشتريات النفط الروسي بسرعة بسبب اعتمادها كان فرصة كبيرة ضائعة. ومن المقرر أن يحظر الاتحاد الأوروبي معظم مشتريات الخام الروسي في كانون الأول ومنتجات النفط المكرر في شباط. وأضافت: "لو كنا قد استهدفنا النفط منذ البداية، لكنا قد رأينا بسرعة أكبر العواقب الهائلة التي كان يتحدث عنها السياسيون". ويشكل انتعاش قيمة الروبل خيبة أمل أخرى لمصممي العقوبات. دفع هبوطها عندما ضربت العقوبات لأول مرة العديد من الروس إلى الإسراع لسحب الأموال من أجهزة الصراف الآلي. استجاب البنك المركزي الروسي بوضع قيود صارمة على تبادل العملات والسحب والتحويلات بالعملة الصعبة في الخارج. هذا، بالإضافة إلى الانخفاض الحاد في واردات روسيا، أدى إلى انخفاض الطلب على العملة الصعبة ودعم الروبل - وهو حل مصطنع وربما غير مستدام، لكنه خفف من عمليات السحب للبنوك وقلل من احتمالات حدوث اضطرابات عامة فورية. وقالت ريباكوفا إنه في حين أن العديد من الدول الغربية والآسيوية قلصت بشدة الصادرات إلى روسيا - للامتثال للعقوبات أو لأن الشركات الفردية تختار عدم التجارة مع روسيا - فقد انتعشت الصادرات من بعض الدول، بما في ذلك تركيا والصين، إلى حد ما في الأسابيع الأخيرة".وختمت الصحيفة، "لكن في حين أن العقوبات قد لا تعمل بالسرعة الكافية لإثارة انتفاضة عامة أو لتقييد قدرة روسيا على شن حرب في الأشهر المقبلة، فإن التأثير طويل المدى سيكون ضارًا للغاية بالبلاد، كما يقول الخبراء".