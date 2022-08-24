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عربي-دولي
زيلينسكي: نسعى للانتصار على روسيا لإنهاء الحرب وليس السلام
Lebanon 24
24-08-2022
|
06:00
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ألقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خطابًا مؤثرًا بمناسبة الاستقلال، معتبراً أن "أوكرانيا ولدت من جديد بعد الغزو الروسي في 24 شباط"، مؤكدا أن أوكرانيا لن تتخلى أبدا عن كفاحها، وستواجه روسيا حتى النهاية.
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وبدا على زيلينسكي الإنهاك وهو يلقي الخطاب أمام النصب التذكاري الشاهق في وسط كييف الذي تم تشييده إحياء لذكرى الاستقلال عن الاتحاد السوفيتي، الذي كانت تهيمن عليه روسيا وانهار في عام 1991.
كما شدد على موقف أوكرانيا الثابت في الحرب والذي يعارض أي تسوية من شأنها السماح لموسكو بتحقيق مكاسب إقليمية، بما يشمل أجزاء من جنوب وشرق أوكرانيا استولت عليها روسيا خلال الأشهر الستة الماضية.
وقال إن كييف "ستستعيد شبه جزيرة القرم التي احتلتها موسكو عام 2014، وكافة المناطق المحتلة في الشرق". وقال: "سنستعيد السيطرة على دونباس والقرم مهما كان الثمن".
إلى ذلك أكد أن بلاده تسعى الآن إلى "الانتصار على روسيا لإنهاء الحرب وليس السلام"، وفق تعبيره.
(العربية)
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