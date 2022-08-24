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مناورة للجيش الإيراني بـ150 مسيرة

Lebanon 24
24-08-2022 | 08:30
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أعلن الجيش الإيراني عن إطلاق مناورة بمشاركة 150 طائرة مسيرة اليوم الأربعاء.

وأكدت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، بدء مناورة الجيش الإيراني للمسيرات صباحا على أن تستمر لمدة يومين.

ووفقا لما أفاد به المركز الإعلامي للمناورة، فإن نطاق المناورة يشمل الخليج العربي وبحر عمان في جنوب إيران ويمتد إلى المناطق الشرقية والغربية والشمالية والوسطى.
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وبحسب المتحدث باسم المناورة محمود موسوي، فقد تمت في المرحلة الأولى عبر تحديد ومراقبة المناطق الحدودية والحدود والمياه الدولية.

 
(العربية)

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