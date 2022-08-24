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عربي-دولي

مساعدات عسكرية أميركيّة جديدة لأوكرانيا... كم تبلغ قيمتها؟

Lebanon 24
24-08-2022 | 10:30
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 أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكارنيا تصل قيمتها نحو 3 مليارات دولار، تزامنا مع ذكرى استقلال أوكرانيا ودخول الهجوم الروسي شهره السابع، حسبما أفادت "وكالة الصحافة الفرنسية"
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(الوكالة الوطنية)
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