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عربي-دولي
مساعدات عسكرية أميركيّة جديدة لأوكرانيا... كم تبلغ قيمتها؟
Lebanon 24
24-08-2022
|
10:30
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أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكارنيا تصل قيمتها نحو 3 مليارات دولار، تزامنا مع ذكرى استقلال أوكرانيا ودخول الهجوم الروسي شهره السابع، حسبما أفادت "وكالة الصحافة الفرنسية"
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(الوكالة الوطنية)
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