مساعدات عسكرية أميركيّة جديدة لأوكرانيا... كم تبلغ قيمتها؟

Advertisement

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكارنيا تصل قيمتها نحو 3 مليارات دولار، تزامنا مع ذكرى استقلال أوكرانيا ودخول الهجوم الروسي شهره السابع، حسبما أفادت "وكالة الصحافة الفرنسية"