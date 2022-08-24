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لابيد: النص الحالي للاتفاق النووي سيء ولا يمكن القبول به

Lebanon 24
24-08-2022 | 09:30
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اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد أن "النص الحالي للاتفاق النووي سيء ولا يمكن القبول به".

كما تساءل قائلا: "كيف يمكن التوقيع على اتفاق مع الإيرانيين يمنحهم مئة مليار دولار سنويا كجائزة على قيامهم بخرق جميع التزاماتهم؟"
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كذلك اعتبر أن "النص الحالي لا يلائم المعايير التي حددها الرئيس الأميركي جو بايدن بنفسه، وتعهد بمنع إيران من التحول إلى دولة نووية".
 
 
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