لابيد: النص الحالي للاتفاق النووي سيء ولا يمكن القبول به

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اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد أن "النص الحالي للاتفاق النووي سيء ولا يمكن القبول به".كما تساءل قائلا: "كيف يمكن التوقيع على اتفاق مع الإيرانيين يمنحهم مئة مليار دولار سنويا كجائزة على قيامهم بخرق جميع التزاماتهم؟"كذلك اعتبر أن "النص الحالي لا يلائم المعايير التي حددها الرئيس الأميركي جو بايدن بنفسه، وتعهد بمنع إيران من التحول إلى دولة نووية".