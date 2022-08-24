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إغتيال رئيس الإدارة العسكرية والمدنية لمدينة زابوروجيه... كيف تمّت العمليّة؟

Lebanon 24
24-08-2022 | 11:00
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قال فلاديميرروغوف، عضو مجلس إدارة منطقة زابوروجيه إنه تم اغتيال، إيفان سوشكو، رئيس الإدارة العسكرية والمدنية لمدينة ميخائيلوفكا بانفجار لغم مزروع في سيارته.

 
(روسيا اليوم)
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إيفان سوشكو

زابوروجيه

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