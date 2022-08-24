إغتيال رئيس الإدارة العسكرية والمدنية لمدينة زابوروجيه... كيف تمّت العمليّة؟

قال فلاديميرروغوف، عضو مجلس إدارة منطقة زابوروجيه إنه تم اغتيال، إيفان سوشكو، رئيس الإدارة العسكرية والمدنية لمدينة ميخائيلوفكا بانفجار لغم مزروع في سيارته.





(روسيا اليوم)