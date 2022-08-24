Advertisement

عربي-دولي

بزيارة مفاجئة.. جونسون من كييف: الخسائر الروسية هائلة

Lebanon 24
24-08-2022 | 11:30
A-
A+
Doc-P-983856-637969580963175089.jpg
Doc-P-983856-637969580963175089.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في زيارة لم يعلن عنها مسبقا، حط رئيس الوزراء البريطاني المستقيل بوريس جونسون اليوم الأربعاء في أوكرانيا التي تحتفل بعيد الاستقلال.

ومن قلب كيف أشاد جونسون، بـ"الإرادة القوية للأوكرانيين في مقاومة الغزو الروسي"، مؤكداً قدرتهم على الانتصار في هذا الصراع.
Advertisement

كما قال للصحفيين إنّ "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فشل في فهم واستيعاب الإرادة الصلبة التي يتمتع بها الشعب الأوكراني"، مضيفاً أن "الخسائر الروسية في أوكرانيا هائلة".

إلى ذلك، دعا جونسون المجتمع الدولي إلى تكثيف تسليح كييف، معلناً تقديم مساعدات بريطانية جديدة للأوكرانيين، تضم 200 طائرة مسيرة وأنظمة صاروخية وذخائر.
 
 
(العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2022-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2022-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:25 | 2022-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:29 | 2022-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:06 | 2022-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:57 | 2022-08-24
17:51 | 2022-08-24
17:30 | 2022-08-24
17:23 | 2022-08-24
17:00 | 2022-08-24
16:59 | 2022-08-24
فيديو
lebanon 24
07:55 | 2022-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website