بزيارة مفاجئة.. جونسون من كييف: الخسائر الروسية هائلة

Advertisement

في زيارة لم يعلن عنها مسبقا، حط رئيس الوزراء البريطاني المستقيل بوريس جونسون اليوم الأربعاء في أوكرانيا التي تحتفل بعيد الاستقلال.ومن قلب كيف أشاد جونسون، بـ"الإرادة القوية للأوكرانيين في مقاومة الغزو الروسي"، مؤكداً قدرتهم على الانتصار في هذا الصراع.كما قال للصحفيين إنّ "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فشل في فهم واستيعاب الإرادة الصلبة التي يتمتع بها الشعب الأوكراني"، مضيفاً أن "الخسائر الروسية في أوكرانيا هائلة".إلى ذلك، دعا جونسون المجتمع الدولي إلى تكثيف تسليح كييف، معلناً تقديم مساعدات بريطانية جديدة للأوكرانيين، تضم 200 طائرة مسيرة وأنظمة صاروخية وذخائر.