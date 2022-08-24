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عربي-دولي

غوتيريش يعبر عن "صدمته" إزاء استئناف القتال في إثيوبيا

Lebanon 24
24-08-2022 | 14:30
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أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الأربعاء، عن صدمته إزاء استئناف أعمال العنف في إثيوبيا بعد هدنة استمرت خمسة أشهر، داعيا إلى وقف فوري لإطلاق النار.
 
وقال غوتيريش للصحافيين "أشعر بصدمة وحزن عميقين للأنباء عن استئناف القتال في إثيوبيا"، مضيفا "أناشد بقوة من أجل وقف فوري للقتال والعودة لمحادثات السلام".
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هذا واستأنف القتال بين متمردي تيغراي والقوت الحكومية في شمال إثيوبيا للمرة الأولى منذ خمسة أشهر، ما أدى إلى خرق الهدنة ووجه ضربة إلى الآمال في إجراء محادثات سلام لإنهاء الصراع المستمر منذ 21 شهرا.

وقد تبادل المعسكران مسؤولية خرق الهدنة واستئناف القتال.
 
(روسيا اليوم)
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