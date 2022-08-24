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عربي-دولي

إيران تتلقى الرد الأميركي على مقترحاتها بشأن القضايا العالقة في مفاوضات فيينا

Lebanon 24
24-08-2022 | 12:30
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أعلنت إيران، اليوم الأربعاء، تلقيها الرد الأميركي بشأن مقترحاتها حول القضايا العالقة في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي، مشيرة إلى أنها تعمل على دراسة هذا الرد.
 
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في بيان أن بلاده تلقت "رد أميركا على آراء الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن حل القضايا المتبقية في مفاوضات فيينا، عبر المنسق الأوروبي للمحادثات".
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وأعلن كنعاني بدء المراجعة التفصيلية للرد الأمريكي، مضيفا: "سترسل إيران رأيها في هذا الصدد للمنسق الأوروبي بعد الانتهاء من دراسة الرد".
يشار إلى أنه كان ينبغي أن يبدأ رد الولايات المتحدة في الجولة الأخيرة المتوقعة من المفاوضات بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة التي تجري في فيينا منذ أكثر من عام.
(سبوتنيك) 
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