"الولايات المتحدة خدعت أوكرانيا".. هذا ما كشفه ضابط مخابرات أميركي سابق

قال ضابط المخابرات الأميركي السابق سكوت ريتر، إن الولايات المتحدة ليست مستعدة لاتخاذ إجراءات حاسمة في أوكرانيا، وتعتزم فقط مواصلة التظاهر بمساعدة كييف.

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وأوضح ريتر أن طموحات الولايات المتحدة الأميركية في أوكرانيا، ما هي الا خطابات وشعارات، ولا توجد إجراءات مهمة. مضيفا أنه "يمكن للسياسيين التفوه بالشعارات الصاخبة على صفحات وسائل الإعلام الموالية، ولكن لا الجيش الأميركي ولا حلفاؤه في الناتو قادرين على تحدي روسيا حقا في أوكرانيا".وشدد الضابط على أن واشنطن، بصفتها في موقع الخاسر، ستستمر في إنفاق مليارات الدولارات لإرسال مساعدات عسكرية إلى كييف، من أجل إخفاء حالة الضعف الخاصة بها وإقناع الأميركيين بذلك.وقال ريتر: "تدرك القيادة الأميركية أن موسكو لديها مبادرة استراتيجية، وبالتالي لن تتدخل في الصراع الأوكراني بشكل مباشر"، مضيفا: "في النهاية، الأزمة في أوكرانيا ليست موجودة بالنسبة للولايات المتحدة أو حلف الناتو، ولن تكون الخسارة سوى إخفاق آخر كما في أفغانستان".