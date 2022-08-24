Advertisement

عربي-دولي

"الولايات المتحدة خدعت أوكرانيا".. هذا ما كشفه ضابط مخابرات أميركي سابق

Lebanon 24
24-08-2022 | 15:30
A-
A+
Doc-P-983898-637969648817997560.jpg
Doc-P-983898-637969648817997560.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال ضابط المخابرات الأميركي السابق سكوت ريتر، إن الولايات المتحدة ليست مستعدة لاتخاذ إجراءات حاسمة في أوكرانيا، وتعتزم فقط مواصلة التظاهر بمساعدة كييف. 
 
وأوضح ريتر أن طموحات الولايات المتحدة الأميركية في أوكرانيا، ما هي الا خطابات وشعارات، ولا توجد إجراءات مهمة. مضيفا أنه "يمكن للسياسيين التفوه بالشعارات الصاخبة على صفحات وسائل الإعلام الموالية، ولكن لا الجيش الأميركي ولا حلفاؤه في الناتو قادرين على تحدي روسيا حقا في أوكرانيا".
Advertisement

وشدد الضابط على أن واشنطن، بصفتها في موقع الخاسر، ستستمر في إنفاق مليارات الدولارات لإرسال مساعدات عسكرية إلى كييف، من أجل إخفاء حالة الضعف الخاصة بها وإقناع الأميركيين بذلك.

وقال ريتر: "تدرك القيادة الأميركية أن موسكو لديها مبادرة استراتيجية، وبالتالي لن تتدخل في الصراع الأوكراني بشكل مباشر"، مضيفا: "في النهاية، الأزمة في أوكرانيا ليست موجودة بالنسبة للولايات المتحدة أو حلف الناتو، ولن تكون الخسارة سوى إخفاق آخر كما في أفغانستان".
 
(روسيا اليوم) 

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2022-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2022-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:25 | 2022-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:29 | 2022-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:06 | 2022-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
00:30 | 2022-08-25
00:00 | 2022-08-25
23:30 | 2022-08-24
23:00 | 2022-08-24
17:57 | 2022-08-24
17:51 | 2022-08-24
فيديو
lebanon 24
07:55 | 2022-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website