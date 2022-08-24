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واشنطن تؤكد أنها ردت على مقترحات إيران بشأن إحياء الاتفاق النووي

Lebanon 24
24-08-2022 | 16:30
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أكدت الولايات المتحدة أنها ردت على مقترحات إيران بشأن إحياء الاتفاق النووي من خلال وسطاء من الاتحاد الأوروبي، وسط زخم لإعادة إحياء الاتفاقية التي وقعت في عام 2015.
 
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس: "تلقينا تعليقات إيران على النص النهائي المقترح من الاتحاد الأوروبي من خلال الاتحاد الأوروبي. وانتهت مراجعتنا لهذه التعليقات. وقد أرسلنا ردنا إلى الاتحاد الأوروبي اليوم".
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وفي وقت سابق، أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، تلقي رد الحكومة الأميركية على ملاحظات الجمهورية الإسلامية الإيرانية لحل القضايا المتبقية في مفاوضات رفع العقوبات، عبر المنسق الأوروبي للمحادثات عصر اليوم.
 
(روسيا اليوم)
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