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عربي-دولي
أوكرانيا تحتفل باستقلالها "تحت الاحتلال": لن نتخلّى عن حريتنا
Lebanon 24
24-08-2022
|
17:00
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احتفلت أوكرانيا بعيدها الوطني بالتزامن مع مرور 6 أشهر على بدء روسيا غزوها، متعهدة بأن تواجه الاحتلال الروسي حتى النهاية، في حين أعلنت الولايات المتحدة مساعدة عسكرية جديدة بقيمة 3 مليارات دولار، هي الأكبر التي تمنحها واشنطن لكييف.
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في أجواء من الضغط الشديد بعد 6 أشهر على بدء الحرب، وبينما يستعد الأوكرانيون لحرب طويلة وشتاء قاس بسبب نقص الطاقة، تعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في خطاب يوم الاستقلال، أمس، بأن تواجه بلاده الغزو الروسي حتى النهاية، وألا تقدم أي تنازل أو تسوية.
وفي خطاب مؤثر للشعب بمناسبة مرور 31 عاماً على استقلال أوكرانيا عن الاتحاد السوفياتي، قال زيلينسكي: "لا يهمنا الجيش الذي تملكونه، لا تهمنا إلا أرضنا. سنقاتل من أجلها حتى النهاية"، مضيفاً: "صمدنا بقوة على مدى 6 أشهر. كان الأمر صعباً لكننا حافظنا على عزمنا، ونقاتل من أجل مصيرنا".
وأكد أن "كل يوم جديد يعطينا سبباً لعدم الاستسلام، وبعد رحلة طويلة كهذه، ألا يحق لنا ألا نستمر حتى النهاية. لن نحاول التوصل إلى تفاهم مع إرهابيين، وبالنسبة لنا، أوكرانيا تعني أوكرانيا كاملة بجميع مناطقها الــ 25 دون أي تنازل أو مساومة".
وتابع: "ظهرت أمة جديدة في العالم يوم 24 فبراير الساعة الرابعة صباحاً. لم تولد بل ولدت من جديد. أمة لم تبك أو تصرخ أو تخف. أمة لم تهرب. لم تستلم، ولم تنس".
وبدا على زيلينسكي (44 عاماً) الإنهاك وهو يلقي الخطاب أمام النصب التذكاري الشاهق وسط كييف، الذي تم تشييده إحياء لذكرى الاستقلال عن الاتحاد السوفياتي، الذي كانت تهيمن عليه روسيا وانهار عام 1991، وشدد على موقف أوكرانيا الثابت في الحرب، والذي يعارض أي تسوية من شأنها السماح لموسكو بتحقيق مكاسب إقليمية، بما يشمل أجزاء من جنوب وشرق أوكرانيا استولت عليها روسيا خلال الأشهر الستة الماضية.
وأردف: "لن نجلس على طاولة المفاوضات بدافع الخوف، والبنادق موجهة صوب رؤوسنا. بالنسبة لنا، فإن أفظع أنواع الحديد ليس الصواريخ والطائرات والدبابات، بل الأغلال. ليست الخنادق، بل القيود"، وتعهد بأن تستعيد أوكرانيا الأراضي التي خسرتها في منطقة دونباس الصناعية بالشرق، وكذلك شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014. وقال: "ما هي نهاية الحرب بالنسبة لنا؟ كنا نقول السلام الآن نقول النصر".
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