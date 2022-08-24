أوكرانيا تحتفل باستقلالها "تحت الاحتلال": لن نتخلّى عن حريتنا

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احتفلت أوكرانيا بعيدها الوطني بالتزامن مع مرور 6 أشهر على بدء روسيا غزوها، متعهدة بأن تواجه الاحتلال الروسي حتى النهاية، في حين أعلنت الولايات المتحدة مساعدة عسكرية جديدة بقيمة 3 مليارات دولار، هي الأكبر التي تمنحها واشنطن لكييف.في أجواء من الضغط الشديد بعد 6 أشهر على بدء الحرب، وبينما يستعد الأوكرانيون لحرب طويلة وشتاء قاس بسبب نقص الطاقة، تعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في خطاب يوم الاستقلال، أمس، بأن تواجه بلاده الغزو الروسي حتى النهاية، وألا تقدم أي تنازل أو تسوية.وفي خطاب مؤثر للشعب بمناسبة مرور 31 عاماً على استقلال أوكرانيا عن الاتحاد السوفياتي، قال زيلينسكي: "لا يهمنا الجيش الذي تملكونه، لا تهمنا إلا أرضنا. سنقاتل من أجلها حتى النهاية"، مضيفاً: "صمدنا بقوة على مدى 6 أشهر. كان الأمر صعباً لكننا حافظنا على عزمنا، ونقاتل من أجل مصيرنا".وأكد أن "كل يوم جديد يعطينا سبباً لعدم الاستسلام، وبعد رحلة طويلة كهذه، ألا يحق لنا ألا نستمر حتى النهاية. لن نحاول التوصل إلى تفاهم مع إرهابيين، وبالنسبة لنا، أوكرانيا تعني أوكرانيا كاملة بجميع مناطقها الــ 25 دون أي تنازل أو مساومة".