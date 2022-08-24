Advertisement

عربي-دولي

إسرائيل: لن نقبل الاتفاق النووي وسنتحرّك ضد طهران

Lebanon 24
24-08-2022 | 17:30
A-
A+
Doc-P-983956-637969786716018738.jpg
Doc-P-983956-637969786716018738.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عشية بدء وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس، سلسلة لقاءات أمنية وسياسية استثنائية، مع المسؤولين الأميركيين في الولايات المتحدة، تركز على إمكانية عرقلة إحياء الصفقة الذرية الإيرانية المبرمة عام 2015، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، أمس، الاتفاق النووي المطروح بين القوى العالمية وإيران، بأنه اتفاق سيئ لا يمكن قبوله بنصه الحالي"، معتبراً أنه "لا يناسب المعايير التي وضعها الرئيس الأميركي جو بايدن نفسه".
Advertisement
واعتبر لابيد، في مؤتمر بالقدس، أن الاتفاق، الذي لا يزال ينتظر رد الولايات المتحدة على ملاحظات إيران على المسودة التي طرحها الاتحاد الأوروبي، يمنح الجمهورية الإسلامية أموالاً ستنفق على زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط.
ورأى أن "رفع العقوبات الأميركية سيسمح لإيران بتبييض أموال لدول أخرى وإنشاء قناة مباشرة لتمويل الإرهاب، بحصولها على 100 مليار دولار سنوياً".
وتابع أن "إيران قدمت مطالب أخرى في أعقاب مسودة الاتفاق التي سلمتها الدول الأوروبية، وادعى لابيد أن الذين يجرون المفاوضات من قبل أوروبا والولايات المتحدة مستعدون لتقديم تنازلات تلو الأخرى. وتضع الدول الغربية خطاً أحمر، يتجاهله الإيرانيون، وعندها يزيحون الخط الأحمر. وإذا لم يوافق الإيرانيون عليها، فلماذا العالم لا يغادر المفاوضات؟"
وشدّد على أن "إسرائيل لا تعارض أي اتفاق مهما كان، لكنها تعارض الاتفاق الحالي لأنه سيئ"، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن "إسرائيل تجري حواراً مفتوحاً مع الإدارة الأميركية بشأن كل القضايا المختلف عليها".
واعتبر أن "الاتفاق النووي يعرض استقلالية الوكالة الدولية للطاقة الذرية للخطر، كما أنه يخلق ضغوطاً سياسية تهدف لإغلاق الملفات المفتوحة بدون استكمال تحقيق مهني فيها".

المصدر: الجريدة الكويتية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2022-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2022-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:25 | 2022-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:29 | 2022-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:06 | 2022-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
00:30 | 2022-08-25
00:00 | 2022-08-25
23:30 | 2022-08-24
23:00 | 2022-08-24
17:57 | 2022-08-24
17:51 | 2022-08-24
فيديو
lebanon 24
07:55 | 2022-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website