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عربي-دولي

بعد زيت النخيل.. دولة تستحدث وزارة للقهوة!

Lebanon 24
24-08-2022 | 23:30
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استحدث رئيس وزراء دولة بابوا غينيا الجديدة، جيمس مارابيه، في حكومته أول وزارة تعنى بأشهر مشروب في العالم، وذلك في سابقة من نوعها.

 

فقد شهدت حكومة بابوا غينيا الجديدة انضمام وزارة للقهوة، وفق تقرير لصحيفة "الغارديان" البريطانية.

 

وأعلن عن إم بي جو كولي (MP, Joe Kuli, from Anglimp-South Waghi) كأول وزير للقهوة ضمن مجلس الوزراء الجديد لـ بابوا غينيا الجديدة.

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كما أن هذا المنصب الوزاري يعتبر الأول على مستوى العالم ولم يشهده أي تشكيل وزاري من قبل.

 

وزارة زيت النخيل أيضاً

وبحسب التقرير فإن، استحداث وزارة في هذه الدولة يعكس اهتمام الحكومة بالزراعات الحيوية للاقتصاد".

 

كما استحدثت الحكومة وزارة جديدة أخرى هي وزارة زيت النخيل.

 

وفي السنوات الماضية، زاد الطلب على حبوب القهوة التي تزرعها دولة بابوا غينيا الجديدة، كمنتج تصديري حيوي، يتم تصديرها لدول مثل الولايات المتحدة واليابان وأستراليا.

 

ما الهدف؟

كما أن الهدف الأساسي من تأسيس هذه الوزارة هو رفع معدل الربح السنوي من تصدير قهوة بابوا غينيا الجديدة، بزيادة عدد الدول التي يمكن أن تكون أسواقا محتملة.

 

والقهوة في دولة بابوا غينيا الجديدة، تعتبر ثاني أكبر محصول زراعي في البلاد، بعد زيت النخيل، وتمثل القهوة نسبة 27 % من إجمالي صادرات دولة بابوا غينيا الجديدة من المزروعات، و6 % من إجمالي صادرات الدولة.

 

يشار إلى أن بابوا غينيا الجديدة ‏ هي دولة تقع في النصف الشرقي من جزيرة بابوا (ثاني كبرى الجزر في العالم) في جنوب غرب المحيط الهادي، بالقرب من أندونيسيا.

(العربية)

المصدر: العربية
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