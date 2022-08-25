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عربي-دولي

غارات على مواقع شرقي سوريا.. هذا ما أعلنته واشنطن

Lebanon 24
25-08-2022 | 00:30
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أعلن الجيش الأميركي، أن مروحيات هجومية تابعة له أغارت على مواقع تابعة لميليشيات مدعومة من طهران شرقي سوريا، استخدمت لقصف قواته في هذا البلد.

وأشار الجيش إلى أن رده هذا أسفر عن مقتل "شخصين أو 3 أشخاص يشتبه في أنهم ناشطون مدعومون من إيران، نفذوا إحدى الهجمات".
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وقالت القيادة الأميركية الوسطى "سنتكوم" التي تشرف على القوات الأميركية في الشرق الأوسط، في بيان، إن "القوات الأميركية ردت على إطلاق صواريخ على موقعين في سوريا، فدمرت 3 سيارات والمعدات التي استخدمت في إطلاق بعض الصواريخ".
وفي السياق ذاته، قال الجيش إن جنديا أميركيا أصيب بجروح طفيفة، في حين يجري فحص اثنين آخرين أصيبا بإصابات طفيفة في أعقاب هجمات صاروخية في سوريا، الأربعاء، نفذتها فصائل يشتبه في كونها متحالفة مع إيران.
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