زيلينسكي: 22 قتيلا بقصف روسي على محطة قطارات بأوكرانيا

بعد ستة أشهر على بدء العملية العسكرية الروسية في أراضي جارتها الغربية، شهدت أوكرانيا الأربعاء بالتزامن مع ذكرى استقلالها، ضربة روسية على محطة للقطارات أوقعت 22 قتيلا على الأقل، وفق ما أعلن الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

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وكان زيلينسكي قد تحدّث في وقت سابق في كلمة وجّهها لمجلس الأمن عبر الفيديو عن "هجوم صاروخي روسي على محطة للسكك الحديد في منطقة دنيبروبتروفسك" أوقع 15 قتيلاً على الأقلّ ونحو 50 جريحاً.



كما أضاف أنّ الضربة كانت "مباشرة على العربات في محطة تشابلينو. اشتعلت النيران في أربع عربات لنقل الركاب".



وتابع الرئيس الاوكراني "هرع رجال الإنقاذ إلى المكان لكن عدد القتلى قد يرتفع للأسف. هذه هي حياتنا اليومية".