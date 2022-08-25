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بلينكن: سنواصل الوقوف مع أوكرانيا ونعمل على محاسبة الروس

Lebanon 24
25-08-2022 | 01:30
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دان وزير الخارجية الأميركي، أنتوتي بلينكن، القصف الصاروخي الروسي لمحطة قطار في أوكرانيا، والذي أسفر عن مقتل 22 شخصا بحسب ما أعلنه الرئيس الأوكراني، فلوديمير زيلينسكي.
وقال بلينكن في تغريدة، إن "الضربة الصاروخية الروسية لمحطة قطار مليئة بالمدنيين في أوكرانيا تتناسب مع نمط من الفظائع" الروسية.
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وأضاف: "سنواصل، مع شركاء من جميع أنحاء العالم، الوقوف مع أوكرانيا والسعي لمساءلة المسؤولين الروس".
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