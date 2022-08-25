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تايوان تنشر أنظمة دفاع بطائرات مسيرة ..ماذا جرى؟

Lebanon 24
25-08-2022 | 03:00
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قالت وزارة الدفاع التايوانية إن تايبيه، ستبدأ العام المقبل في نشر أنظمة دفاع بطائرات مسيرة على جزرها البحرية، بعد ظهور مقاطع مصورة لجنود تايوانيين يرشقون طائرة صينية مسيرة بالحجارة أثناء تحليقها فوق موقع حراسة بالقرب من ساحل الصين.
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واشتكت تايوان من غارات صينية متكررة بطائرات مسيرة بالقرب من جزرها البحرية في إطار مناورات وتدريبات حربية صينية بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي لتايبيه هذا الشهر، والتي أثارت غضب بكين.

ويُظهر المقطع المصور القصير الذي تم تداوله أولاً على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية قبل أن تنشره وسائل الإعلام التايوانية، جنديين يرشقان طائرة مسيرة اقتربت من موقع حراستهما بالحجارة.
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