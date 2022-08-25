خطة روسية لتفعيل "سيناريو الطوارئ".. هذا ما يجري في محطة زابوريجيا النووية!

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كتب موقع "الحرة": كشفت صحيفة "الغارديان" عن خطة روسية "لفصل أكبر محطة نووية في أوروبا عن شبكة الكهرباء الأوكرانية، مما قد يؤدي إلى حدوث عطل كارثي في أنظمة التبريد الخاصة بها".ودعا العديد من زعماء العالم إلى انسحاب القوات العسكرية من موقع زابوريجيا، بعد ظهور لقطات لمركبات للجيش الروسي داخل المحطة، وحذروا روسيا سابقا من قطعها عن الشبكة الأوكرانية وربطها بشبكة الكهرباء الروسية.وقال بترو كوتين، رئيس شركة الطاقة الذرية الأوكرانية، للصحيفة إن "المهندسين الروس قد وضعوا بالفعل مخططا (...) لحالات الطوارئ يتعلق بقطع الطاقة".وأوضح أن "الروس قدموا الخطة إلى عمال المحطة، الذين قاموا بدورهم بتقديمها إلى الشركة".وأضاف في المقابلة التي أجريت بيوم الاحتفال باستقلال أوكرانيا، أن الخطة قد تلحق أضرارا جسيمة بجميع الخطوط التي تربط محطة زابوريجيا بالشبكة الأوكرانية.وأشار إلى أنه "يخشى أن الجيش الروسي قد يستهدف هذه الخطوط لجعل سيناريو الطوارئ حقيقة واقعة". واتهمت كل من أوكرانيا وروسيا بعضهما البعض بقصف محيط الموقع.ولفت إلى أن "توصيلات الكهرباء بالمحطة في وضع حرج بالفعل، حيث تعطلت ثلاثة من أربعة خطوط رئيسية تربطها بشبكة أوكرانيا خلال الحرب، كما أن اثنين من الخطوط الاحتياطية الثلاثة التي تربطها بمحطة طاقة تقليدية معطلان أيضا".وأكد كوتين أن "الخطة الروسية لفصلها بالكامل عن الشبكة ستزيد من خطر حدوث عطل كارثي من خلال تركها معتمدة على مصدر واحد للكهرباء لتبريد المفاعلات". وقال: "لا يمكنك التبديل من نظام إلى آخر على الفور، عليك (...) إغلاق كل شيء من جانب، ثم تبدأ في التحول إلى جانب آخر".وأثناء التحول بين أنظمة الشبكة، ستعتمد المحطة فقط على مولد احتياطي يعمل بالديزل، مع عدم وجود خيارات أخرى في حالة فشل ذلك. بعد 90 دقيقة فقط بدون كهرباء، ستصل المفاعلات إلى درجة حرارة خطيرة.وقال كوتين: "خلال هذا الفصل، لن يتم توصيل المحطة بأي مصدر طاقة، وهذا هو سبب الخطر (...) إذا فشلت في توفير التبريد (...) لمدة ساعة ونصف الساعة، فعندئذ سيكون لديك ذوبان بالفعل".وسيطرت روسيا على محطة زابوريجيا في آذار، لكن لا يزال العمال الأوكرانيون يديرونها. وكان هناك قلق متزايد بشأن الإدارة الروسية للموقع في الأسابيع الأخيرة، والضغط على موسكو للسماح لمفتشي الأمم المتحدة بالزيارة.