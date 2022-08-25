ماذا يعني توجّه إيران شرقاً بالنسبة للاتفاق النووي؟

قال جواد صالحي أصفهاني، أستاذ الاقتصاد في جامعة فرجينيا تك، إن النسخة الجديدة من الاتفاق النووي الإيراني، والمعروفة أيضًا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، ستكون مختلفة تمامًا عن النسخة الأصلية.



Advertisement في العام الماضي، بدأ الموقّعون على خطة العمل الشاملة المشتركة أولى جولات المفاوضات في فيينا لإحياء الصفقة منذ انسحاب الولايات المتحدة منها في عام 2018 في عهد الرئيس دونالد ترامب. بموجب الاتفاقية الأصلية في عام 2015، والتي تم تنفيذها خلال إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، ستخفف إيران الكثير من برنامجها النووي وتسمح بمزيد من عمليات التفتيش الدولية في مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية. وكانت قوى عالمية أخرى، مثل المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين، من الموقعين أيضاً". وبحسب شبكة "سي أن بي سي" الأميركية، "قال صالحي اصفهاني إن "النسخة الثانية من برنامج خطة العمل الشاملة المشتركة مختلفة تمامًا عن النسخة الأولى.تم تنفيذ النسخة الأولى من قبل حكومة معتدلة كانت، بشكل عام، تسعى إلى التوجه بشكل كبير نحو الاقتصاد العالمي، نحو التقارب مع الغرب".في العام الماضي، بدأ الموقّعون على خطة العمل الشاملة المشتركة أولى جولات المفاوضات في فيينا لإحياء الصفقة منذ انسحاب الولايات المتحدة منها في عام 2018 في عهد الرئيس دونالد ترامب. بموجب الاتفاقية الأصلية في عام 2015، والتي تم تنفيذها خلال إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، ستخفف إيران الكثير من برنامجها النووي وتسمح بمزيد من عمليات التفتيش الدولية في مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية. وكانت قوى عالمية أخرى، مثل المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين، من الموقعين أيضاً".

أضافت الشبكة،"يُنظر إلى الرئيس الإيراني الحالي، إبراهيم رئيسي، على أنه أكثر تشددًا ومعاداة للغرب من سلفه حسن روحاني، الذي أشرف على توقيع اتفاق 2015. وأضاف البروفيسور أن الصفقة "تهدف إلى تطبيع علاقات إيران مع الغرب، بالنظر إلى أن فريق روحاني وقاعدته السياسية - الطبقة الوسطى الحديثة في إيران - كانت ذات توجه غربي للغاية وتعارض دخول إيران في الفلك الصيني الروسي". وأضاف: "خطة العمل الشاملة المشتركة الجديدة، إذا أصبحت سارية، ستكون في بيئة مختلفة تمامًا حيث تحول إيران انتباهها فعليًا من الغرب نحو الشرق. لذلك فهي تحتاج إلى صفقة مختلفة"."

إيران تتجه نحو الشرق

وأضافت الشبكة، "في شباط 2018، قال المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، قبل انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة، إن تفضيل "الشرق على الغرب" كان أولوية للبلاد. قال صالحي أصفهاني: "بعد انسحاب ترامب من الصفقة، أوضح المرشد الأعلى أن إيران يجب أن تولي المزيد من الاهتمام للشرق". في عهد رئيسي، سعت إيران إلى تعميق العلاقات مع روسيا والصين. في أيلول من العام الماضي، قام رئيسي بأول رحلة رسمية له كرئيس لإيران إلى طاجيكستان لحضور قمة منظمة شنغهاي للتعاون (SCO). تتمتع إيران بوضع المراقب في منظمة شنغهاي للتعاون، وهي مجموعة أمنية إقليمية بقيادة الصين وروسيا. وقال البروفيسور: "بعد انتخابات رئيسي، كانت إيران تضغط من أجل الحصول على عضوية منظمة شنغهاي للتعاون... وزار رئيسي موسكو مرتين، وزار بوتين طهران أيضًا". كما أجرى وزيرا الخارجية الإيراني والروسي مؤخرًا مشاورات في طهران، في مواجهة الإدانة الدولية للغزو الروسي لأوكرانيا. عند توليه منصبه، كرر رئيسي التزام إيران ببرنامج التعاون الشامل مع الصين لمدة 25 عاماً".

العقبات

وبحسب الشبكة، "على الرغم من أن إيران تبدو الأكثر تفاؤلاً منذ سنوات بشأن إبرام اتفاق نهائي بشأن نسخة جديدة من الاتفاق النووي لعام 2015، إلا أنه لا تزال هناك العديد من العقبات المهمة. قدم الاتحاد الأوروبي "نصًا نهائيًا" للاتفاق، لكن المفاوضين الإيرانيين سلطوا الضوء على قضايا قد يكون من المستحيل التوفيق بينها. إيران، على سبيل المثال، تريد ضمانة بأن الصفقة ستكون ملزمة، بحيث لا يمكن لأي إدارة أميركية مستقبلية أن تتراجع عن اتفاق جديد. ريد آنسون، كبير محللي السلع في Kpler، متشكك أيضًا بشأن الانتعاش، في ضوء ما يقول إنها عوائق على الجبهة المحلية. وأخبر برنامج "كابيتال كونيكشن" لقناة "سي أن بي سي" الأسبوع الماضي أنه من غير المرجح تجديد الصفقة، بالنظر إلى أنها لا تحظى بشعبية سياسية في الولايات المتحدة ويتم "الترويج لها بشدة" في إيران".