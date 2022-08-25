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اليابان... اغتيال رئيس الوزراء يدفع قائد الشرطة إلى الاستقالة

Lebanon 24
25-08-2022 | 05:00
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استقال قائد الشرطة الوطنية في اليابان إيتارو ناكامورا من منصبه بعد اعترافه بالفشل في حماية رئيس الوزراء السابق شينزو آبي الذي كان قد اغتيل في تموز الفائت خلال تجمع انتخابي.

وخلال مؤتمر صحافي، قال ناكامورا: "قررنا إعادة تنظيم فريقنا والبدء من جديد في ما يتعلق بمهماتنا الأمنية ولهذا السبب قدمت استقالتي".
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وأصدرت الشرطة الوطنية اليابانية تقريراً اعترفت من خلاله بفشلها في إنقاذ حياة آبي في 8 تموز عندما اغتيل في نارا، غربي اليابان، ووجد تقرير الشرطة ثغرات في حماية الشرطة لآبي مما سمح للمهاجم بإطلاق النار عليه من الخلف.

واعتقل تيتسويا ياماغامي، مهاجم آبي، في مكان الحادث ويخضع حالياً للتقييم العقلي حتى أواخر تشرين الثاني حسبما أفادت "الأسوشيتد برس".

وتبريراً لجريمته، قال ياماغامي للشرطة، إنه استهدف آبي بسبب ارتباط الزعيم السابق بكنيسة التوحيد، والتي كان يمقتها، وهي حركة دينية عالمية تأسست في كوريا الجنوبية في خمسينات القرن الماضي، وكانت والدة ياماغامي تنتمي إليها.


المصدر: سكاي نيوز عربية
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