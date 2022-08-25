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محمد بن زايد آل نهيان إلى اليونان... هذا ما سيبحثه

Lebanon 24
25-08-2022 | 05:26
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يزور رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بزيارة رسمية إلى جمهورية اليونان، اليوم الخميس.

ومن المقرر أن يلتقي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الرئيس اليوناني كاترينا ساكيلا روبولو، ورئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، وعدداً من المسؤولين اليونانيين.
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 وسيتطرق اللقاء إلى علاقات الصداقة ومختلف مسارات التعاون والعمل المشترك وسبل تعزيزها وتنميتها في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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