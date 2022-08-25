فيضانات مدمّرة في أفعانستان... كم بلغ عدد الضحايا؟

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أفادت حركة "طالبان" الأفغانية بأن حصيلة ضحايا الفيضانات التي اجتاحت مناطق متفرقة في البلاد بلغت 182 شخصاً و250 جريحاً، بالإضافة إلى دمار نحو 3 آلاف منزل.وقال المتحدث باسم "طالبان"، ذبيح الله مجاهد، في مؤتمر صحافي: "منذ الشهر الماضي، لقي 182 شخصاً حفتهم، وأصيب 250 آخرون، بالإضافة إلى دمار 3109 منازل بشكل كلي أو جزئي نتيجة الفيضانات الأخيرة، في أفغانستان".ودعا القيادي في طالبان، أنس حقاني، رجال الأعمال إلى مساعدة ضحايا الفيضانات وحمّل حقاني الدول الصناعية الكبرى مسؤولية هذا الوضع، وقال إن "سياسة الإنتاج الجشع تسببت في تدمير الطبيعة".وتسببت الأمطار الموسمية في شهر تموز الماضي، في حدوث فيضانات عارمة في جميع أنحاء البلاد، فيما تقوم المنظمات الإنسانية بمساعدة الأفغان بالطعام والأدوية والمأوى الطارئ ومواد أساسية أخرى.