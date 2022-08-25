الصين لليابان: التوقف عن اتباع الولايات المتحدة في تضخيم "التهديد الصيني"

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دعا المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية تان كيفي اليابان إلى التوقف عن اتباع الولايات المتحدة في التشهير بالصين وتضخيم ما يسمى بـ"التهديد العسكري الصيني"، لأن ذلك تصرف غير مسؤول، على حد تعبيره.وقال المتحدث: "في الآونة الأخيرة، حذت اليابان حذو الولايات المتحدة في الإدلاء بتصريحات وتصرفات سلبية بشأن تايوان، مضخمة ما يسمى بالتهديد العسكري الصيني، وهذا أمر غير مسؤول للغاية".وأشار إلى أن اليابان واصلت زيادة ميزانيتها الدفاعية وتعزيز وجودها العسكري، خلال فترة زمنية معينة مما تسبب في تزايد قلق دول المنطقة والمجتمع الدولي.وأضاف المتحدث: "نحث الجانب الياباني على التفكير بعمق في تاريخه العدواني، ووقف الافتراء وتشويه الصين، وعلى بذل المزيد من الجهود، لبناء الثقة المتبادلة مع الدول المجاورة، والحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة".