Advertisement

عربي-دولي

"محطة زابوروجيه" محور حديث شويغو ونظيره الفرنسي

Lebanon 24
25-08-2022 | 07:00
A-
A+
Doc-P-984118-637970288569961755.JPG
Doc-P-984118-637970288569961755.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، ناقش خلال المحادثة الهاتفية الأولى مع نظيره الفرنسي سيباستيان ليكورنو، الوضع في محطة زابوروجيه للطاقة النووية.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في 25 آب 2022، بمبادرة من الجانب الفرنسي، جرت أول مكالمة هاتفية بين وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، مع وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو، حيث ناقشنا الوضع حول محطة زابوروجيه للطاقة النووية، وقدم وزير الدفاع شويغو تقييمات لأعمال القوات المسلحة لأوكرانيا التي يمكن أن تعطل التشغيل الآمن للمحطة".
Advertisement

وأشار شويغو إلى أهمية زيارة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمحطة، والاستعداد لتقديم المساعدة اللازمة لمفتشي الوكالة.
المصدر: سبوتنيك
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:04 | 2022-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:30 | 2022-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:31 | 2022-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:51 | 2022-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:53 | 2022-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:00 | 2022-08-25
10:30 | 2022-08-25
10:00 | 2022-08-25
09:30 | 2022-08-25
09:00 | 2022-08-25
08:30 | 2022-08-25
فيديو
lebanon 24
07:55 | 2022-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website