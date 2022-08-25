"محطة زابوروجيه" محور حديث شويغو ونظيره الفرنسي

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أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، ناقش خلال المحادثة الهاتفية الأولى مع نظيره الفرنسي سيباستيان ليكورنو، الوضع في محطة زابوروجيه للطاقة النووية.وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في 25 آب 2022، بمبادرة من الجانب الفرنسي، جرت أول مكالمة هاتفية بين وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، مع وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو، حيث ناقشنا الوضع حول محطة زابوروجيه للطاقة النووية، وقدم وزير الدفاع شويغو تقييمات لأعمال القوات المسلحة لأوكرانيا التي يمكن أن تعطل التشغيل الآمن للمحطة".وأشار شويغو إلى أهمية زيارة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمحطة، والاستعداد لتقديم المساعدة اللازمة لمفتشي الوكالة.