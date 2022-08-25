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عربي-دولي
جديد مقتل الظواهري.. أين الجثة؟
Lebanon 24
25-08-2022
|
07:30
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قال المتحدث باسم حركة "طالبان"، ذبيح الله مجاهد، إن الحركة لم تعثر على جثة زعيم تنظيم "القاعدة" أيمن الظواهري، مؤكدا أن التحقيقات في قضية استهدافه لم تنته بعد.
وقال مجاهد في تصريح: "التحقيقات في قضية الظواهري لم تنته بعد وما زالت مستمرة، وستعلن النتائج بعد الانتهاء من التحقيقات"، معتبرا أن "إثارة الفتن واضطراب الأمن في حدود أفغانستان من مؤامرات الجهات المغرضة، والتي تريد أن تعكر علاقات أفغانستان مع الدول المجاورة وتعدم الثقة بينها، لكن الإمارة الإسلامية لن تسمح لأحد بذلك".
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وكان بايدن أعلن يوم الاثنين 2 آب، مقتل الظواهري بغارة جوية نفذتها وكالة الاستخبارات الأمريكية بطائرة مسيرة في العاصمة الأفغانية كابل.
وقد دانت الحكومة الأفغانية التابعة لحركة طالبان الغارة الأمريكية واعتبرتها انتهاكا صريحا لسيادة البلاد وللقانون الدولي واتفاق الدوحة.
المصدر:
روسيا اليوم
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