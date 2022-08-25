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عربي-دولي
لأول مرة في العالم... وزير للقهوة وآخر لزيت النخيل!
Lebanon 24
25-08-2022
|
11:00
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أعلن رئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة عن التشكيلة الجديدة للحكومة، والتي لا تشمل فقط بعض الوجوه الجديدة، ولكن أيضا حقائب وزارية لم يسمع بها من قبل، بما في ذلك حقيبة للقهوة.
وقال رئيس الوزراء جيمس جيمس مارابي، الذي أعيد انتخابه في وقت سابق من هذا الشهر، بعد انتخابات نيابيّة شابتها أعمال عنف ومزاعم تزوير، إن هذا المنصب، وهو الأول من نوعه في العالم، يظهر التزام الحكومة بتوسيع الصناعات الزراعية الرئيسة.
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وعن مهام وزير القهوة، قال رئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة: "سيكون تركيز الوزير (كولي) على القهوة والقهوة والمزيد من القهوة".
علاوة على وزير للقهوة، عين رئيس بابوا غينيا الجديدة، وزيرا لزيت النخيل للمرة الأولى أيضا، وقال أثناء إعلانه عن تشكيل الحكومة الجديدة المكونة من 33 عضوا "هذه التعيينات تسلط الضوء على الزراعة بطريقة مهمة، حتى نتمكن من رؤية نمو الزراعة في البلاد".
وكان جرى انتخاب جو كولي، أول وزير للقهوة في بابوا غينيا الجديدة عضوا جديدا في البرلمان، عن منطقة أنجليمب ساوث واجي في منطقة المرتفعات الوسطى.
يشار إلى أن القهوة المصدرة من هذا البلد، اشتهرت بالسنوات الأخيرة كإحدى الواردات المرغوبة، حيث تقدم المقاهي في جميع أنحاء أستراليا والولايات المتحدة واليابان، القهوة المصنوعة من الحبوب المزروعة في بابوا غينيا الجديدة.
وتعد القهوة في بابوا غينيا الجديدة، ثاني أكبر سلعة زراعية في البلاد بعد زيت النخيل، حيث تمثل 27 ٪ من إجمالي الصادرات الزراعية و6 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
(روسيا اليوم)
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