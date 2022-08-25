حالة إنتحار ثالثة خلال 24 ساعة... طبيبة رمت بنفسها من الطابق الثالث في دولة عربيّة

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ارتفع عدد حالات الانتحار في الأردن خلال 24 ساعة إلى 3، بعد إقدام طبيبة، على رمي نفسها من الطابق التاسع في مستشفى الجامعة الأردنية بالعاصمة عمان.وبحسب مصدر مقرب من التحقيق فإن الطبيبة أعلنت نيتها الانتحار على مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت تتواجد في السكن المخصص للأطباء المناوبين، وقفزت من نافذة الطابق التاسع، وسقطت على الأرض ليعثر على جثتها صباح اليوم بجانب المبنى.وشهدت مدينة إربد شمال الأردن، حالتي انتحار لشابين أقدم أحدهما على شنق نفسه بمنزل ذويه، بينما وجد الآخر متوفيا في مركبته بعدما حاول الانتحار مرتين بتناول مواد طبية.