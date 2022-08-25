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عربي-دولي

المستشار الألماني يتسلّق مدفع مضاد للطائرات! (صور)

Lebanon 24
25-08-2022 | 13:00
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صعد المستشار الألماني أولاف شولتس، خلال زيارته لميدان في ولاية شليسفيغ هولشتاين الفيدرالية يتم فيه تدريب قوات أوكرانية، على مدفع مضاد للطائرات ذاتي الحركة من طراز Gepard، بمساعدة سلم معدني.

وخلال وجوده في ميدان التدريب، التقى المستشار مع العسكريين الموجودين هناك وتفحص العربة القتالية من الخارج والداخل. وعند نزوله من الآلية، لم يستخدم شولتس السلم الذي تم تثبيته مع ذلك في مكان قريب، بل نزل بشكل مستقل على الأرض، بمساعدة قليلة من الأشخاص المرافقين له.
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وقال شولتس إن بلاده ستواصل "دعم" القوات الأوكرانية "بمساعدة قدراتنا المالية، فضلا عن الأسلحة التي يمكننا إرسالها من ألمانيا".

وكرر المستشار من جديد أن ألمانيا ستسلم سلطات كييف مدافع "غيبارد" المضادة للطائرات ذاتية الدفع ومدافع هاوتزر ومنظومات دفاع جوي من طراز Iris-T مع رادار خاص.
 
 
(روسيا اليوم)
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