هل أشاد مسؤول بريطاني بالغارات الإسرائيلية على سوريا؟

قال المبعوث البريطاني لسوريا جوناثان هارغريفز، إن الغارات الإسرائيلية التي طالت أهدافا إيرانية في سوريا قبل عدة أسابيع "على الأرجح تعد الأمر الوحيد الفعال في سوريا".



وحسب موقع "أكسيوس" فقد جاء تصريح هارغريفز خلال اجتماع مع مسؤولين إسرائيليين، في القدس خلال شهر تموز.

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وقال مسؤولون في وزارة الخارجية الإسرائيلية اطلعوا على ملخص اللقاء، للموقع إن هارغريفز، "أشاد" في المحادثات المغلقة بالغارات الإسرائيلية في سوريا، وقال إن بريطانيا وغيرها من الدول الغربية تعتمد في بعض سياساتها على مخرجات "الحملة الإسرائيلية" في سوريا.



من جهته، أكد دبلوماسي بريطاني رفيع المستوى لـ "أكسيوس"، أن المسؤولين لدى السفارة البريطانية والذين حضروا الاجتماع لا يذكرون أن هارغريفز "أشاد" بالغارات الإسرائيلية.





(روسيا اليوم)