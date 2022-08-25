إستهداف معسكر للقوات التركية بتسعة صواريخ في العراق

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أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، عن تعرض معسكر "زيليكان" الذي تتواجد فيه القوات التركية لقصف بتسعة صواريخ.وذكر في بيان صحفي أنّه "حسب معلومات مكافحة الإرهاب، أطلقت اليوم تسعة صواريخ استهدفت معسكر (زيليكان) في ناحية بعشيقة في محافظة نينوى والتي تضم القوات التركية".وأضاف: "حسب المعطيات الصواريخ كانت من نوع "غراد" ولم يتم تأكيد حصول إصابات بشرية أو شكل الأضرار المادية".وتابع: "حسب المعلومات قذائف الصواريخ أطلقت بين قرية فضلية وكنونة في منطقة قضاء بعشيقة بواسطة شاحنة نوع "كيا".