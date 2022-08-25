متى يصل الوفد الأميركي الرابع إلى تايوان؟

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قالت وكالة أنباء تايوان المركزية، إن الوفد الأميركي الرابع خلال هذا الشهر، سيصل إلى الجزيرة مساء اليوم الخميس.وأشارت الوكالة، إلى أن وفدا من أعضاء الكونغرس الأميركي سيصل إلى مطار سونغشان في تايبيه في وقت متأخر من اليوم الخميس، على متن طائرة عسكرية أميركية.ووفقا للوكالة، سيجتمع الوفد الأميركي صباح الجمعة مع رئيس أركان تايوان، تساي إنغ ون ومع مسؤولين كبار آخرين.(روسيا اليوم)