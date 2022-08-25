روسيا تُدمّر مركزا لقيادة القوات الأوكرانية... كم بلغ عدد القتلى؟

Advertisement

أكدت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير خمس طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الأوكراني في قاعدة "ميرغورود" العسكرية بمقاطعة بولتافا شمال شرقي أوكرانيا.وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "تم تدمير موقع قيادة تمركز القوات الأوكرانية "كاخوفكا" في منطقة نيكولاييف بضربة عالية الدقة وتم القضاء على 64 جنديا، وتدمير سبع وحدات من المعدات العسكرية".وأضاف البيان: "نتيجة إصابة مباشرة بصاروخ إسكندر على مقر عسكري في محطة سكة حديد شابلنو في منطقة دنيبروبتروفسك، تم القضاء على أكثر من 200 جندي احتياطي من القوات المسلحة الأوكرانية وتدمير 10 وحدات من المعدات العسكرية"، وفقما نقلت "سبوتنيك" للأنباء.