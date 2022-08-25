ما هي "أكبر 5 خسائر عسكرية" لروسيا في أوكرانيا؟

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أشارت "الجزيرة.نت" إلى أن خسائر روسيا العسكرية الخمس الأكثر تكلفة في حربها المستمرة على أوكرانيا بلغت قيمتها أكثر من مليار دولار، وفقًا لما جاء بمجلة "نيوزويك" (Newsweek) الأميركية.وقد نقلت "نيوزويك" هذه التقديرات عن مجلة "فوربس" الأميركية أيضا، حيث تقول إن روسيا فقدت منذ بداية الحرب في 24 شباط الماضي حتى 24 آب الحالي نحو 121 ألفا و42 قطعة من المعدات بقيمة 16.56 مليار دولار، مشيرة إلى أن هذا لا يشمل ما استخدمته روسيا من صواريخ.ورأت "فوربس" أن أكثر الخسارات الروسية إيلامًا وأغلاها تكلفة كانت السفينة الحربية "موسكفا" التي تقدر قيمتها بنحو 750 مليون دولار.وكانت هذه السفينة قد غرقت في نيسان الماضي، وقالت أوكرانيا إنها هي التي أصابتها وتسببت في إغراقها، رغم أن روسيا قالت إن حريقا أدى إلى ذلك.أما أكبر 4 خسائر أخرى لروسيا فهي على التوالي:– طائرة من طراز (Il-76) قيمتها 86 مليون دولار.