إخفاقات روسيا المتكررة

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الخطأ الأول لروسيا ناجم عن الأوهام التي حملها الكرملين قبل الحرب، إذ شعرت موسكو بثقة مفرطة بأجهزتها الاستخبارية، وقدرة عملائها على رسم الأحداث والسياسات داخل أوكرانيا، وبأداء قواتها المسلحة واستخفت بقدرات كييف واستعدادها للقتال.حين أقدمت روسيا على غزو أوكرانيا في فبراير الماضي، وضع الكرملين قواته العسكرية عن غير قصد في موقفٍ غير قابل للاستمرار، فأمرها بتنفيذ عمليات تفوق قدراتها، وطلب أن يتوجّه جميع الجنود تقريباً إلى أوكرانيا بوتيرة متزامنة وسريعة للقتال على جبهات متعددة، لكنه لم يأخذ بالاعتبار التدابير الوقائية اللازمة في هذا النوع من العمليات، منها تنظيف الطرقات من المتفجرات، بل تقدمت القوات الروسية بوتيرة غير مستدامة، ثم أصبحت معرّضة للكمائن والاعتداءات المضادة، وواجهت مشاكل لوجستية كثيرة كلّفت الجيش خسائر كبرى على مستوى الجنود والمعدات.كان الخطأ الأول ينجم عن الأوهام التي حملها الكرملين قبل الحرب، إذ شعرت موسكو بثقة مفرطة بأجهزتها الاستخبارية، وقدرة عملائها على رسم الأحداث والسياسات داخل أوكرانيا، وبأداء قواتها المسلحة. لكنها استخفت في المقابل بقدرات أوكرانيا واستعدادها للقتال، ولم تتوقع حجم الدعم الغربي لكييف.وتسنّى لروسيا أن تتعلم من هذه الأخطاء على مر ستة أشهر، لكن يبدو أنها تُصِرّ على تكليف قواتها المُنهَكة بمهمة شائكة أخرى: ضمّ أقاليم "دونيتسك"، و"خيرسون"، و"لوهانسك"، و"زابوريزهزهيا" والحفاظ عليها. لكن يتطلب الاستيلاء على هذه الأراضي مستوىً عالياً من القوات المسلحة والمعدات المدرّعة، إذ تشمل تلك الأقاليم جبهات متنازعاً عليها وتواجه القوات الروسية فيها اعتداءات منظّمة. كذلك، خسرت موسكو أكثر معداتها تقدّماً ولا تملك بديلاً عنها حتى الآن.وفي الوقت نفسه، خسرت القوات الروسية المسلحة عشرات آلاف الجنود، منهم عناصر مدرّبون، واستراتيجيتها الراهنة تعجز عن إنشاء قوة قتالية فاعلة كونها ترتكز على تجنيد عناصر جدد بناءً على خليط متنوع من الفئات والجماعات المسلحة. وباختصار، ثمة تفاوت واضح بين أهداف الكرملين في أوكرانيا والقوات التي يتكل عليها لتحقيق تلك الأهداف.قد يتابع الكرملين تنفيذ خططه في مطلق الأحوال، فيستنتج أنه يستطيع أن ينهي هذه المرحلة من الحرب سريعاً، ويكبح الدعم الغربي في أوكرانيا، ويكسب الوقت لإصلاح جيشه وتجديده من خلال ضم تلك الأقاليم الأربعة.لكن إذا عجزت موسكو عن جمع الموارد الكافية لتحقيق هذا الهدف، فسيجد الجيش الروسي المُنهَك صعوبة في الحفاظ على أي جبهة متنازع عليها، وحتى لو تحكّم الكرملين بجميع المبادرات المرتقبة وأعلن التعبئة العامة لتأمين ما يكفي من المعدات المدرّعة والعناصر المدرّبة، فإن هذه العملية تحتاج إلى الوقت، وقد تواجه القوات الروسية إذاً شحّاً في الموارد على مر سنة أو سنتين، مما يمنح القوات الأوكرانية فرصة التصدي للجهود الروسية الرامية إلى السيطرة على الأقاليم الأربعة.سيبدأ الجيشان الأوكراني والروسي مرحلة حرجة في الأسابيع والأشهر المقبلة، ولو لأسباب مختلفة. في بعض المناطق، أصبحت القوات الأوكرانية أكثر ضعفاً على مستوى المعدات ونطاق التحرك، وباتت بأمسّ الحاجة إلى الذخائر وأنواع محددة من الأسلحة، بسبب إصرار روسيا على تعطيل الدفاعات الأوكرانية.لكن قد تكسب أوكرانيا على المدى القريب مكانة أكثر استدامة، إذ يملك البلد ما يكفي من العناصر والدعم الغربي ويتمتع بإرادة قوية للقتال، في المقابل، تكبدت روسيا خسائر يصعب التعويض عنها على مستوى الجنود والمعدات.وتشير التقديرات الغربية إلى إصابة أو مقتل بين 45 و75 ألف عنصر، من صغار المجندين إلى الجنرالات، كما أنها خسرت أكثر من 5 آلاف قطعة من المعدات العسكرية.والجيش الروسي تعلم الدروس من هزائمه الأولى على مستوى العمليات والتكتيكات وتكيّف مع المستجدات، فانتقل إلى تكتيكات جديدة تفضّل استعمال قوته العسكرية الفائقة، لكن لن تكون هذه التعديلات في ساحة المعركة كافية لتجاوز الخسائر الأولية الفادحة.