تايوان تعزّز أنظمة الدفاع.. والصين تختبر سلاح البحر

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في إطار تعزيز دفاعاتها لمجابهة زيادة النشاط العسكري الصيني، قرّرت تايوان نشر أنظمة دفاع بطائرات مسيّرة على جزرها البحرية، بدءاً بالعام المقبل، مشيرة إلى أنها ستزيد موازنتها العسكرية التي ستصل إلى مستوى غير مسبوق.بعد ظهور مقطع مصورة لجنود تايوانيين يرشقون طائرة صينية مسيرة بالحجارة أثناء تحليقها فوق موقع حراسة بالقرب من ساحل الصين، أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أنها ستبدأ العام المقبل نشر أنظمة دفاع بطائرات مسيرة على جزرها البحرية.واشتكت تايوان من غارات صينية متكررة بطائرات مسيرة قرب جزرها البحرية في إطار مناورات وتدريبات حربية صينية بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي لتايبيه هذا الشهر، التي أثارت غضب بكين.ويُظهر المقطع المصور القصير، الذي تم تداوله أولاً على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية قبل أن تنشره وسائل الإعلام التايوانية، جنديين يرشقان طائرة مسيرة اقتربت من موقع حراستهما بالحجارة.وقالت القيادة الدفاعية لمجموعة جزر كينمن التي تسيطر عليها تايوان وتقع قبالة مدينتي شيامن وتشوانتشو بالصين، إن الحادث وقع في 16 آب في جزيرة إردان، وأكدت أن الجنود ألقوا الحجارة لإبعاد طائرة مسيرة مدنية.وقالت وزارة الدفاع التايوانية، في بيان منفصل، إنها ستنشر أنظمة مضادة للطائرات المسيرة اعتبارا من العام المقبل، وسيتم وضعها أولاً على الجزر الأصغر.