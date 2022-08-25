Advertisement

عربي-دولي

تايوان تعزّز أنظمة الدفاع.. والصين تختبر سلاح البحر

Lebanon 24
25-08-2022 | 18:00
A-
A+
Doc-P-984283-637970649957074857.jpg
Doc-P-984283-637970649957074857.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في إطار تعزيز دفاعاتها لمجابهة زيادة النشاط العسكري الصيني، قرّرت تايوان نشر أنظمة دفاع بطائرات مسيّرة على جزرها البحرية، بدءاً بالعام المقبل، مشيرة إلى أنها ستزيد موازنتها العسكرية التي ستصل إلى مستوى غير مسبوق.
Advertisement
بعد ظهور مقطع مصورة لجنود تايوانيين يرشقون طائرة صينية مسيرة بالحجارة أثناء تحليقها فوق موقع حراسة بالقرب من ساحل الصين، أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أنها ستبدأ العام المقبل نشر أنظمة دفاع بطائرات مسيرة على جزرها البحرية.
واشتكت تايوان من غارات صينية متكررة بطائرات مسيرة قرب جزرها البحرية في إطار مناورات وتدريبات حربية صينية بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي لتايبيه هذا الشهر، التي أثارت غضب بكين.
ويُظهر المقطع المصور القصير، الذي تم تداوله أولاً على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية قبل أن تنشره وسائل الإعلام التايوانية، جنديين يرشقان طائرة مسيرة اقتربت من موقع حراستهما بالحجارة.
وقالت القيادة الدفاعية لمجموعة جزر كينمن التي تسيطر عليها تايوان وتقع قبالة مدينتي شيامن وتشوانتشو بالصين، إن الحادث وقع في 16 آب في جزيرة إردان، وأكدت أن الجنود ألقوا الحجارة لإبعاد طائرة مسيرة مدنية.
وقالت وزارة الدفاع التايوانية، في بيان منفصل، إنها ستنشر أنظمة مضادة للطائرات المسيرة اعتبارا من العام المقبل، وسيتم وضعها أولاً على الجزر الأصغر.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:04 | 2022-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:51 | 2022-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:53 | 2022-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:30 | 2022-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:22 | 2022-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:30 | 2022-08-25
23:00 | 2022-08-25
19:00 | 2022-08-25
18:30 | 2022-08-25
17:30 | 2022-08-25
17:08 | 2022-08-25
فيديو
lebanon 24
07:55 | 2022-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website