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عربي-دولي

ماكرون يُنهي القطيعة مع الجزائر ويُعيد إطلاق العلاقات

Lebanon 24
25-08-2022 | 18:30
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بدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، برفقة وفد كبير يضمّ 7 وزراء، أمس، زيارة رسمية للجزائر تستغرق 3 أيام، وتهدف إلى طيّ صفحة القطيعة وإعادة بناء علاقة لا تزال مثقلة بأعباء الماضي.
وبعد استقبال الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون لماكرون، اتجها إلى مقام الشهيد الذي يخلّد ذكرى حرب الاستقلال عن فرنسا (1954 - 1962)، قبل مأدبة عشاء في القصر الرئاسي.
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وعدل كبير حاخامات فرنسا حاييم كورسيا الذي ولد أهله في الجزائر، في اللحظة الأخيرة عن المشاركة في الزيارة، بعدما أثبت فحص إصابته بكوفيد -19.
وتعرّض كورسيا لحملة شتائم على شبكات التواصل في الساعات الـ 48 الماضية، كما انتقد رئيس حركة مجتمع السلم، أكبر حزب إسلامي في الجزائر، عبد الرزاق مقري، زيارته غير المسبوقة للبلد.
وعازمًا على توجيه هذه الزيارة، نحو "الشباب والمستقبل"، يلتقي ماكرون أيضا رواد أعمال جزائريين شباب قبل أن يتوجه إلى وهران الواقعة في الغرب، وثاني مدن البلاد المشهورة بروح الحرية التي جسّدتها موسيقى الراي في الثمانينيات.
هذه الزيارة، التي تتزامن مع الذكرى الـ 60 لانتهاء الحرب وإعلان استقلال الجزائر عام 1962، هي الثانية لماكرون إلى الجزائر منذ توليه الرئاسة، بعد رحلته الأولى في كانون الأول 2017 مع بداية ولايته الأولى.
وقد بدت حينها العلاقات بين البلدين واعدة مع رئيس فرنسي شاب ولد بعد عام 1962، وتحرّر من ثقل التاريخ ووصف الاستعمار الفرنسي بأنه "جريمة ضد الإنسانية". لكن الآمال سرعان ما تلاشت مع صعوبة توفيق ذاكرة البلدين بعد 132 عامًا من الاستعمار والحرب الدموية ورحيل مليون فرنسي من الجزائر عام 1962.


وضاعف ماكرون المبادرات في ملف الذاكرة، معترفًا بمسؤولية الجيش الفرنسي عن مقتل عالم الرياضيات موريس أودين والمحامي الوطني علي بومنجل خلال «معركة الجزائر» عام 1957. واستنكر «الجرائم التي لا مبرر لها» خلال المذبحة التي تعرّض لها المتظاهرون الجزائريون في باريس في 17 أكتوبر 1961.
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