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لغط في الأوساط
Lebanon 24
25-08-2022
|
17:08
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يدور لغط في أوساط أجنبية حول ما إذا كان الموقع المستهدف في دمشق يعود لحرس دولة إقليمية نافذة أم لجهات أخرى، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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المصدر:
اللواء
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