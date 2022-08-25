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لغط في الأوساط

Lebanon 24
25-08-2022 | 17:08
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يدور لغط في أوساط أجنبية حول ما إذا كان الموقع المستهدف في دمشق يعود لحرس دولة إقليمية نافذة أم لجهات أخرى، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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المصدر: اللواء
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