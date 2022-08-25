اليابان تتعهد بتقديم نحو 30 مليار دولار مساعدات لهذه الدولة!

ذكرت صحيفة سانكي شيمبون أن من المقرر أن تتعهد اليابان بتقديم 30 مليار دولار كمساعدات للتنمية في أفريقيا في مؤتمر يعقد في تونس في مطلع الأسبوع.





وأضافت الصحيفة أن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا سيعلن عن المساعدة، التي ستتمحور حول تنمية الموارد البشرية من أجل تعزيز النمو الاقتصادي، في مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية (تيكاد). وسيشارك كيشيدا في المؤتمر عبر الإنترنت لأنه ما زال يتعافى من الإصابة بمرض كوفيد-19.

Advertisement

وقال مسؤول بوزارة الخارجية اليابانية يوم الأربعاء إن القضايا الأخرى ستشمل الأمن الغذائي لأفريقيا في أعقاب الحرب في أوكرانيا بالإضافة إلى تغير المناخ وتعزيز الأعمال الصديقة للبيئة.



ومؤتمر تيكاد الثامن هو الأول منذ عام 2019 والثاني فقط الذي يُعقد في إفريقيا، وتستضيفه الأمم المتحدة بالمشاركة مع البنك الدولي ومفوضية الاتحاد الأفريقي.



وسيحضر وزير الخارجية يوشيماسا هاياشي المؤتمر ومن المقرر أن يلتقي بنظيره التونسي الجمعة قبل انعقاد المؤتمر.

(سكاي نيوز)