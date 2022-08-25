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ردا على بكين.. أمريكا تعلق 26 رحلة جوية إلى الصين

Lebanon 24
25-08-2022 | 23:30
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قالت الحكومة الأميركية إنها ستعلق 26 رحلة جوية متجهة إلى الصين من الولايات المتحدة تسيرها أربع شركات طيران صينية ردا على قرار الحكومة الصينية تعليق بعض رحلات شركات الطيران الأميركية بسبب إصابات كوفيد-19.
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ويعلق القرار بعض الرحلات الجوية التي تسيرها شركات شيامن والخطوط الجوية الصينية (إير تشاينا) وخطوط جنوب الصين الجوية وخطوط شرق الصين الجوية بدءا من الخامس من سبتمبر وحتى 28 من الشهر نفسه.

وأشارت وزارة النقل الأميركية إلى الإلغاء الأخير لرحلات شركة الخطوط الجوية الأميركية (أميركان إيرلاينز) ودلتا إيرلاينز ويونايتد إيرلاينز بسبب الإصابات بكوفيد-19.
 
(سكاي نيوز)
المصدر: سكاي نيوز
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