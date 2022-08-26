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عربي-دولي

" البيت الأبيض يدق ناقوس الخطر"..مخاوف أميركية من تعاون إيران وروسيا عسكريا

Lebanon 24
26-08-2022 | 01:00
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ذكر مسؤولو استخبارات غربيون أن روسيا حصلت على مئات الطائرات بدون طيار من ايران والتي يمكن أن تستخدمها في عملياتها العسكرية في أوكرانيا، وذلك رغم التحذيرات الأميركية لطهران.
 
وقال المسؤولون، الذين اشترطوا تكتم هوياتهم لمناقشتهم معلومات استخباراتية حساسة، إنه لم يتضح بعد ما إذا كانت روسيا قد بدأت بالفعل في استخدام الطائرات المسيرة الإيرانية لضرب أهداف أوكرانية، لكن الطائرات المسيرة تبدو جاهزة للاستخدام.
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وشحنة الطائرات المذكورة هي أحدث اشارة على التعاون العسكري الوثيق بين الحليفتين.

وتزايد تحول روسيا إلى إيران كشريك ومورد رئيسي للأسلحة أمام العقوبات الاقتصادية والقيود المفروضة على سلاسل التوريد بسبب الحرب في أوكرانيا.
 
ودق البيت الأبيض لأول مرة ناقوس الخطر علنا الشهر الماضي، محذرا من أن طهران تعتزم تزويد موسكو بمئات الطائرات المسيرة.

وبعد أيام زعم البيت الأبيض أن مسؤولين روس زاروا إيران مرتين لترتيب عملية نقل الطائرات.

وفي حديثه الشهر الماضي صرح وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، بأن طهران "تتعاون بأشكال مختلفة مع موسكو، ويتضمن ذلك قطاع الدفاع".

إلا أنه استطرد قائلا "لكننا لن نساعد أيا من الطرفين المتورطين في هذه الحرب (حرب أوكرانيا) لأننا نعتقد أن الحرب يجب أن تتوقف."
(سكاي نيوز)
 
 
 
المصدر: سكاي نيوز عربية
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