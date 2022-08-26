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عربي-دولي

زيلينسكي يحذر سكان أوكرانيا من امر صعب.. ما هو؟

Lebanon 24
26-08-2022 | 00:30
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قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في خطاب وجهه للشعب في بلاده، إن الشتاء القادم سيكون الأصعب في تاريخ أوكرانيا بسبب أسعار الغاز العالية جدا.

وأشار زيلينسكي إلى أن سعر الغاز في أوروبا، ارتفع إلى أكثر من 3300 دولار لكل ألف متر مكعب.
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وأكد رئيس أوكرانيا لمواطني بلاده، أن سلطات كييف تحاول  في ظل هذه الظروف، بذل قصارى جهدها لتحضير البلاد لمواجهة الشتاء المقبل.
 
وأضاف زيلينسكي: "هذا الشتاء سيكون فعلا الأصعب في تاريخنا".

ووصف رئيس أوكرانيا، الوضع مع الغاز في بلاده "بالخطير جدا والحاد جدا".

في وقت سابق، أعلن مسؤولون أوكرانيون عن توقعهم لمشاكل قادمة خلال فترة التدفئة. فعلى سبيل المثال، حذر عمدة كييف فيتالي كليتشكو، سكان العاصمة الأوكرانية من احتمال انقطاع التيار الكهربائي. وشدد العمدة على أن السلطات مستعدة للتعامل مع مثل هذا الوضع وقامت بتخزين الاحتياطي اللازم من الوقود الذي سيكفي لفترة وجيزة فقط. وأشار كليتشكو إلى أن درجة الحرارة في المنازل ستكون أقل من المعدل المعهود، لذلك حث رئيس البلدية سكان كييف على إعداد الملابس الدافئة والبطانيات.
 
(روسيا اليوم)
المصدر: سكاي نيوز
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