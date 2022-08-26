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عربي-دولي

"غير قابلة للتفاوض".. هذا ما اعلنته كوريا الجنوبية عن منظومة "ثاد" الأميركية!

Lebanon 24
26-08-2022 | 02:00
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أكدت الخارجية الكورية الجنوبية، أن منظومة "ثاد" الصاروخية الأميركية للدفاع الجوي، قضية تخص السيادة الوطنية، وغير قابلة للتفاوض مع أي دولة أخرى.
 
وقال المتحدث باسم الوزارة تشوي يونغ سام في إحاطة منتظمة: "تهدف منظومة "ثاد" إلى منع التهديدات الصاروخية والنووية التي تؤججها كوريا الشمالية ضمن إطار سياستنا للأمن القومي".
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وأضاف تشوي "قد يكون للجانب الصيني رأي مختلف حول هذه المسألة، لكن حكومتنا تدرك أن بكين تتفهم وضعنا بوضوح".

وصرح المتحدث بأن الحكومة ستعمل على مواصلة الجهود للمحافظة على التواصل الاستراتيجي على أساس علاقات الصداقة مع الصين، حتى ولو كان الموقف تجاه الشؤون الخاصة مختلفا بين البلدين.

وقد اتفق وزير الخارجية الكوري بارك جين ونظيره الصيني وانغ يي على أنه يجب ألا تؤدي مسألة "ثاد" إلى وضع عراقيل أمام العلاقات الثنائية.
(روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم
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