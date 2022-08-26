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تصريح مثير للحدل لنائبة أميركية: نعاني مشاكل في التجنيد!

Lebanon 24
26-08-2022 | 04:00
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أشارت عضو مجلس النواب الأميركي عن الحزب الجمهوري لورين بوبيرت، إلى أن الجيش الأميركي يعاني نقصا في عدد الراغبين في الالتحاق بالخدمة في صفوفه، فيما روسيا تزيد عديد جنودها.

وكتبت بوبيرت على "تويتر"، يوم الخميس: "بوتين يوقع مرسوما بزيادة تعداد القوات المسلحة الروسية بواقع 137 ألف فرد. وهذا يحدث بينما نشهد مشكلة مع التجنيد العسكري، لأن جنودنا يتدربون على "الاستيقاظ" بدلا من القدرات القتالية".
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وكتبت النائبة ذلك في إشارة إلى حملة "إبق مستيقظا" التي تهدف للتنبيه إلى قضايا المساواة ومكافحة التمييز العنصري في المجتمع، بما في ذلك في صفوف الجيش.

ويأتي ذلك أيضا على خلفية توقيع الرئيس الروسي مرسوما بزيادة قوام القوات الروسية بواقع 137 ألف فرد ليصل إلى مليون و150 ألفا و628 فردا.
(روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم
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