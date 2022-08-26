"بكتيريا القولونية" تجتاح 4 ولايات في أميركا.. والسبب مطعم!

وأضافت المراكز أن "العدد الحقيقي للمرضى من المرجح أن يكون أعلى من المسجل، وقد لا يقتصر تفشي المرض على الولايات التي ظهرت بها حالات"، حسبما نقلت "رويترز".تمثل الحالات الجديدة زيادة عن يوم الجمعة الماضي عندما بدأت المراكز الأميركية تحقيقا بعد إصابة 37 شخصا في جميع أنحاء ميشيغان وأوهايو وإنديانا وبنسلفانيا.وفق المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، فإن "العديد من تلك الحالات تناولت شطائر مضافا لها الخس الروماني في سلسلة مطاعم "وينديز" قبل مرضهم".لم تنصح المراكز بعدم تناول الطعام في مطاعم "وينديز" أو تطلب من الناس تجنب الخس الروماني لعدم التأكد بعد من السبب الدقيق لتفشي المرض.وكإجراء احترازي أكدت الشركة المالكة لسلسلة المطاعم "استبدال الخس في الشطائر في بعض المناطق المتضررة".من جهتها، قالت سلسلة مطاعم البرغر لرويترز في رسالة بالبريد الإلكتروني: "نتعاون بشكل كامل مع سلطات الصحة العامة في تحقيقاتها الجارية بشأن تفشي الإشريكية القولونية على المستوى المحلي".مع الإعلان عن التفشي الأول، قالت "وينديز"، إنها "تتخذ الاحتياطات لسحب شطائر الخس من مطاعمها في المنطقة"، علما أنه يوجد في الولايات الأربع (ميشيغان وأوهايو وإنديانا وبنسلفانيا) ما يقرب من 1100 من أصل 5940 مطعما من مطاعم السلسلة في الولايات المتحدة.على الرغم من أن العديد من سلالات بكتيريا الإشريكية القولونية توجد في أمعاء الأشخاص والحيوانات الأصحاء وهي غير ضارة، فإن أنواعا معينة يمكن أن تسبب تقلصات شديدة في الأمعاء وإسهالا دمويا وقيئا.وقد يتعرض الشخص للإصابة بالإشريكية القولونية من خلال الماء أو الطعام الملوثين بالبكتيريا، خاصة الخضراوات النيئة، واللحم المفروم غير المطهو بشكل جيد، والحليب المبستر.وغالبا يتعافى البالغون الأصحاء من عدوى الإشريكية القولونية في غضون أسبوع، لكن الأطفال وكبار السن أكثر عُرضة لخطر الإصابة بشكل مهدد للحياة من أشكال الفشل الكلوي جرّاء الإصابة بالعدوى.إذا تعرض شخص ما للإشريكية القولونية في طعام أكله أو مشروب شربه، فقد تظهر عليه الأعراض خلال مدة من يومين إلى بضعة أسابيع بعد الإصابة أو التعرض، حسبما ذكر موقع "مايو كلينيك" الطبي.تتضمن أعراض الإصابة بالعدوى، الإسهال، والذي قد يتراوح من الخفيف والمائي إلى الشديد والدموي، وتقلصات بالمعدة، أو شعور بألم أو وجع عند لمسها، والغثيان والقيء.لا يوجد لقاح أو دواء يحمي من أي مرض له علاقة ببكتيريا الإشريكية القولونية رغم عمل الباحثين على التحقق من فعالية بعض اللقاحات المحتملة.وللحد من فرص التعرض لبكتيريا الإشريكية القولونية، يجب تجنب شرب مياه البحيرات أو البرك، وغسل اليدين جيدا، وتجنّب الأطعمة غير النظيفة أو المعرضة لمصادر التلوث.كذلك يجب الحرص على النظافة العامة وغسل اليدين قبل الطعام وطهي "البرغر" جيدا حتى النضج التام.